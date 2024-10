É un’Alessandra Celentano senza filtri la protagonista di una nuova intervista il cui contenuto è virale via social, sebbene sia registrata fuori dall’ordinario contesto di Amici che la vede protagonista, ai microfoni di La volta buona. In risposta ai quesiti ricevuti dalla conduttrice nella popolare trasmissione in onda sulle reti Rai, in occasione del suo intervento la professoressa di ballo si racconta senza veli, liberandosi per un attimo dei panni di insegnante veterana indossati al talent show di Maria De Filippi. Ed è il momento in cui lei rivela i motivi legati alla rottura con il marito.

Tra questi, la mancata maternità che – a detta dell’intervistata – avrebbe compromesso in definitiva il matrimonio nella sua vita di coppia. Dopo la separazione da Angelo Trementozzi, l’esperta di danza matura, tuttavia, una scelta particolarmente sorprendente sui rapporti che la vincolano all’ormai ex marito.

Alessandra Celentano si racconta senza filtri: l’intervista in TV da Caterina Balivo

Da anni vive l’onda del successo nel ruolo di volto popolare nel piccolo schermo, alla cattedra di Amici di Maria De Filippi. Ospite in una puntata di La volta buona, Alessandra Celentano torna a raccontarsi come donna, pubblicamente. In occasione dell’intervento che eccezionalmente la incalza sulla vita intima, fa sapere quanto abbia influito il mancato conseguimento della maternità nel matrimonio con Angelo Trementozzi.

Ospite di Caterina Balivo a La volta buona, Alessandra Celentano rende noto il turbolento vissuto, alludendo alle ragioni alla base della sua separazione dal marito analista finanziario. “Ci siamo lasciati per una serie di cose – fa sapere visibilmente emozionata. Erano momenti molto difficili perché avevo la malattia di mamma e papà, lavoravo tantissimo”.

La verità sul matrimonio finito

Ed e così che la celebre insegnante di ballo si sbottona sulla separazione da Angelo Trementozzi. In particolare svela la volontà mai realizzata con l’allora marito, di ampliare la sua seconda famiglia dopo quella di nascita: “Volevamo figli che non sono venuti – aggiunge quindi sul rapporto andato in crisi con l’ex – per lui era fondamentale, io ero più fatalista. Per lui era un dolore quasi fisico”.

L’intervistata aggiunge, inoltre, di aver compiuto una scelta importante ad un certo punto nella sua vita, dal momento che era divisa tra la prima e la seconda famiglia. Si parla, così, della decisione di dedicarsi alla prima famiglia, avuta sin dalla nascita. Nonostante la crisi d’amore, per il momento resta tra gli ex il vincolo di stima e supporto reciproci. Un’altra scelta nella scelta quest’ultima, a fronte della separazione di Alessandra Celentano, che con le sue dichiarazioni commuove i fan attivi nel web.

La scelta d’amore incondizionato

“L’amore, il rispetto, il bene, la fiducia non sono mai mancati e non mancheranno mai- fa sapere del rapporto fondato sul bene reciproco con Trementozzi, alla conduttrice Caterina Balivo. Penso che Angelo sia una persona speciale. Il mio rapporto con lui è sempre stato bellissimo e continua a esserlo. Non ci siamo mai allontanati”.

E non manca neanche un emozionante monito di sensibilizzazione sull’importanza dell’amore incondizionato. Un sentimento che non sia necessariamente legato ad un vincolo formale, come il matrimonio. “È un peccato, quando c’è stato un grande amore, che poi finisca tutto e ci si odi. Trovo molto brutta questa cosa”, conclude un’inedita intimista, Alessandra Celentano.

Nel frattempo, alla nuova puntata domenicale di Amici 24, Alessandra Celentano subisce l’ultima posizione della allieva ballerina Teodora nella rinnovata classifica della gara di ballo. La giovane casetta protetta della maestra é chiamata alla preparazione di una sfida contro una candidata esterna, per la conferma del banco di studio della danza nella scuola di Amici.