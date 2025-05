Alessandra Celentano è pronta per la finale di Amici 24 ma prima è andata all’anteprima del film Nero di Giovanni Esposito, tenutasi ieri sera al Barberini di Roma. Tra gli attori che compongono il cast di ‘Nero‘ c’è anche Anbeta Toromani, ballerina che Alessandra Celentano conosce bene e ha sostenuto nel suo percorso anni fa ad Amici. Scopriamo insieme cosa ha rivelato ai nostri microfoni l’insegnante del talent di Canale 5.

Alessandra Celentano, intervista esclusiva alla Prof. di Amici di Maria De Filippi

Cosa pensa del film di Giovanni Esposito?

“Sono curiosissima di vedere il film perché ne ho sentito parlare benissimo e poi sono curiosissima di vedere Anbeta, attrice, quindi doppia curiosità ma penso che sarà una bella sorpresa“.

Lo sai che tra gli ospiti c’è anche Stefano De Martino, lo ritrovi dopo Amici.

“Stefano De Martino lo ritrovo sempre e devo dire sempre con molto piacere“.

Parlando della finale che si avvicina, quanto sei orgogliosa che ci sono tanti tuoi ragazzi? I tuoi sono stati probabilmente gli allievi più bravi, lo hanno riconosciuto anche i giudici.

“Sì, io sono molto contenta perché è come se vincesse un po’ la danza, no? E quindi sono particolarmente orgogliosa, poi i ragazzi se lo meritano davvero“.

Per questa nuova giuria ti è piaciuta Elena D’Amario come giudice? Secondo te ha giudicato al meglio, cioè mettere una ragazza magari più giovane, più vicina, ha aiutato anche nel giudizio di quello che abbiamo visto?

“Secondo me ha aiutato, io l’ho trovata molto brava, molto giusta e secondo me ha aiutato il fatto di avere in giuria un tecnico e quindi secondo me la giuria era molto varia ma corretta“.

Se avessi avuto una carta speciale per mandare un altro in finale tra i finalisti, chi è il finalista mancato secondo te di questa edizione?

“A me manca molto Chiara, Chiara Bacci è la mia ex allieva che è uscita poco fa, pochissimo fa, però devo dire che l’avrei vista molto bene in finale e mi dispiace molto che non ci sia“.

Un grande successo comunque perché anche Maria l’ha riconosciuto il talento, l’ha invitata tra i professionisti. Devo dire che non sempre chi vince Amici sfonda, cioè Amici è una scuola dove valorizza veramente tutti i talenti che vediamo.

“No ma poi i ragazzi che arrivano a questo punto diciamo al serale di già, ma poi che arrivano così fino in fondo insomma sono vincitori e devono essere grati di aver vissuto un’esperienza così bella e così importante“.

Intervista video ad Alessandra Celentano