Per la gioia dei numerosi estimatori, sta per tornare sul piccolo schermo uno dei game show di maggior successo degli ultimi anni: Affari Tuoi. Giunto ormai alla sua diciassettesima edizione, come sempre occuperà la fascia pre serale di Rai Uno. Forte di una formula semplice ma vincente che, a quanto pare, paga e non smette di regalare soddisfazioni agli autori e alla produzione, ad Affari Tuoi i concorrenti in studio devono cercare di trovare il pacco fortunato per portarsi a casa più soldi possibili. Ecco cosa si sa, al momento, sulla trasmissione.

Affari tuoi: quando torna e conduttore

Il debutto della nuova edizione di Affari Tuoi è previsto per il prossimo 16 Aprile. Come al solito esso andrà in onda sulla rete ammiraglia Rai subito dopo il telegiornale e prenderà il posto de I Soliti Ignoti.

Alla conduzione però, non cambia nulla. Anche ad Affari Tuoi infatti, al timone ci sarà Amadeus. Prosegue a vele spiegate infatti, il momento professionale d’oro del simpatico ed amatissimo dj e presentatore, fresco dello straordinario successo del Festival di Sanremo.

Affari Tuoi può contare su un pubblico di affezionati telespettatori che lo ha reso uno dei game show di punta, insieme a L’Eredità e I Soliti Ignoti, della prima rete Rai.

Come partecipare al programma

E’ questo il momento di darsi da fare se si desidera partecipare ad Affari Tuoi. Potreste essere proprio voi, infatti, ad avere la possibilità, fra qualche settimana, di vincere un bel gruzzoletto.

Mica male, no?

Per chi volesse provare a partecipare, ecco i contatti:

iscriversi al sito www.giocherai.it e seguire le indicazioni oppure

chiamare il numero di telefono 0645789191 dalle ore 18.00 fino a mezzanotte tutti i giorni.

Per il resto, non vi rimane che affidarvi alla buona sorte e sperare di essere scelti come concorrenti di uno dei quiz più longevi e attesi della nostra televisione.