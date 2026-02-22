Questa sera, domenica 22 febbraio 2026, cambia il palinsesto di Rai 1. Il consueto appuntamento dell’access prime time con Affari Tuoi, il game show di successo condotto da Stefano De Martino, non andrà in onda. Perchè?

Affari tuoi non in onda stasera, domenica 22 febbraio: perchè?

Al suo posto, subito dopo il TG1 delle 20.00, a partire dalle 20.20, la rete ammiraglia trasmetterà in diretta la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, l’evento che segna ufficialmente la fine dei Giochi Invernali seguiti nelle ultime settimane da milioni di telespettatori.

La prima serata di Rai 1 sarà interamente dedicata allo spettacolo finale, in scena nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona. Una scelta legata all’eccezionalità dell’evento sportivo che, per una sera, modifica l’assetto dell’access prime time. Il pubblico dovrà dunque rinunciare al gioco dei pacchi e alle trattative con il Dottore, ma solo per poche ore.

Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda domani, lunedì 23 febbraio 2026, con una nuova e avvincente partita.

La scaletta della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi 2026

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 andrà in scena questa sera dall’Arena di Verona, in diretta dalle 20.20 su Rai 1. Lo spettacolo, intitolato Beauty In Action, promette musica, danza e celebrazioni capaci di raccontare lo spirito dei Giochi.

Grande attesa per il concerto di Achille Lauro, tra i protagonisti musicali della serata. Sul palco anche Roberto Bolle, Gabry Ponte e Benedetta Porcaroli, in uno show che alternerà performance artistiche alla tradizionale sfilata degli atleti.

Momento centrale sarà il passaggio della bandiera olimpica alle Alpi Francesi, prossime padrone di casa dei Giochi Invernali del 2030, simbolico testimone che chiude ufficialmente l’edizione italiana.

A commentare la cerimonia su Rai 1 sarà Auro Bulbarelli. Il giornalista, escluso poco prima dell’evento inaugurale dei Giochi Invernali per via della sua gaffe sulla presenza del Presidente della Repubblica, era stato inizialmente sostituito da Paolo Petrecca. La sua telecronaca aveva però scatenato polemiche tali da portarlo alle dimissioni dalla direzione di Rai Sport.

Con la serata conclusiva, dunque, cala il sipario su Milano Cortina 2026: un evento che ha unito sport, spettacolo e grandi ascolti, e che questa sera saluta il pubblico con un ultimo grande show in prima serata.