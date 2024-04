Affari Tuoi questa sera, giovedì 11 aprile 2024, non andrà in onda. Lo show, condotto da Amadeus, sta registrando ottimi numeri in termini di ascolti ma si deve prendere un giorno di stop. Vediamo insieme il perché e cosa verrà trasmesso al suo posto.

Affari Tuoi non va in onda oggi, 11 aprile: il motivo

Cambio di programmazione su Rai1 per la giornata di giovedì 11 aprile. Il consueto appuntamento con Affari Tuoi, il gioco che consente ad un concorrente di vincere un montepremi di 300 mila euro in gettoni d’oro, non andrà in onda. Il motivo?

L’emittente pubblica ha acquistato i diritti dei quarti di Europa League che vedono impegnate tre squadre italiane. Si tratta del Milan, della Roma e dell’Atalanta che sognano quindi di andare avanti nella competizione europea. Su Rai1, con calcio d’inizio alle ore 21.00, sarà quindi trasmessa la gara d’andata dei quarti di finali che prevede un derby tutto italiano, cioè la sfida tra Milan e Roma.

Salta quindi Affari Tuoi per dare spazio al calcio. Dopo il Tg1 delle 20.00, confermato ‘Cinque Minuti’ di Bruno Vespa e a partire dalle 20.35 partirà un collegamento dallo stadio San Siro per il pre-partita. La telecronaca del match è affidata a Stefano Bizzotto e Lele Adani mentre interviste e interventi da bordo campo sono a cura di Francesco Rocchi. In studio, con Francesca Spaziani Testa, ci saranno Sebino Nela e Fulvio Collovati. Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda venerdì 12 aprile.

Questo il cambio di programmazione su Rai1:

ore 20.00 Tg1

ore 20.30 Cinque Minuti

Ore 20.35 Pre partita

Ore 21.00 Milan-Roma, la gara

Ore 23.25 Porta a Porta

I rumors su Amadeus

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Amadeus dalla Rai. Questa mattina Fiorello nel corso della trasmissione ‘Viva Rai2’ è tornato sull’argomento e ha spiegato: “Ci sarà una dichiarazione Rai: non è facile comunicare quello che devono comunicare”. Una battuta o il preludio della fine di un rapporto che ha portato il conduttore a dare risalto al Festival di Sanremo?