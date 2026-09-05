Stefano De Martino torna al timone di una nuova edizione di “Affari Tuoi“, il game show campione d’ascolti dell’access prime time di Rai1. Scopriamo quando inizia, il cast e le novità di questa stagione!

Quando inizia Affari Tuoi su Rai1?

Ci siamo: da domenica 6 settembre 2026 dalle ore 20.35 su Rai1 inizia la nuova stagione di “Affari Tuoi“, il celebre gioco dei pacchi presentato da Stefano De Martino. Il popolare game show torna nella consueta fascia dell’access prime time pronto a far compagnia e divertire milioni di telespettatori. Non cambia il format: 20 concorrenti, uno per regione d’Italia, sfidano la fortuna e il “Dottore” per trovare il pacco contenente 300.000 euro! Diverse le novità di questa stagione: a cominciare dal cambio città, visto che il game show si sposta dal Teatro delle Vittorie a Roma al centro di produzione Rai di Milano come confermato dallo stesso conduttore dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

«Da Roma ci trasferiamo a Milano in uno studio tutto nuovo» – ha dichiarato De Martino rivelando che lo studio sarà più moderno con grandi pareti a led e innesti digitali. Si tratta di uno studio versatile in modo da poter seguire l’evoluzione del programma che, anche quest’anno, tornerà diverse volte in prima serata con degli appuntamenti speciali. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda i pacchi e il telefono rosso che sono “gli strumenti di lavoro, i punti saldi”.

Affari Tuoi 2026, le novità dell’edizione al via su Rai1: cast, l’addio Gennarino e l’arrivo di Tommasino

Non solo uno studio del tutto nuovo, moderno e sorprendente, visto che quest’anno Affari Tuoi introduce nel gioco dei pacchi oltre alle offerte e i cambi un inedito pacco: il contropacco. Si tratta di «un’invenzione di Herbert che ha un valore specifico nel gioco» – ha rivelato De Martino durante la conferenza stampa di presentazione del programma precisando – «di base rappresenta una parentesi comica pensata per allentare la tensione e alleggerire la partita del concorrente nei momenti di massima pressione».

Ma non finisce qui, visto che il popolare programma ripartirà senza il celebre Gennarino. La notizia circolava da tempo, ma la conferma è arrivata da Stefano De Martino: «Gennarino doveva andare in pensione perché, nonostante il suo “physique du rôle”, ha in realtà una bella età (13 anni, ndr). Però abbiamo trovato un sostituto». Proprio così: al posto di Gennarino è previsto l’arrivo di Tommasino, un cagnolino milanese per la gioia del pubblico di Rai1. «Tommasino è praticamente il nipote di Gennarino e questo per lui è un vero battesimo di fuoco» – ha anticipato De Martino in conferenza.

Ma passiamo al cast di Affari Tuoi: confermati Herbert Ballerina e Martina Miliddi. Proprio De Martino dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha precisato: «Martina ci dà sempre quella punteggiatura sull’intrattenimento. Nel momento in cui entra e balla c’è una sorta di respiro, un attimo in cui il concorrente si ferma e riesce a raccogliere i pensieri del gioco». Sulla presenza di Herbert, invece, ha ironizzato: «la sua utilità è ancora sconosciuta ai più» – per poi sottolineato – «è fondamentale, io mi giro e trovo sempre una spalla su cui contare, è un grande improvvisatore».

L’appuntamento con Affari Tuoi è da domenica 6 settembre 2026 dalle 20:35 su Rai1!