Un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita, L’Emozione Non Ha Voce rivive grazie al suo primo remix ufficiale. Uno dei brani più amati del repertorio recente del Molleggiato torna oggi con un sound contemporaneo curato da Samuele Sartini, dj italiano di fama internazionale conosciuto per i suoi remix di successo e per i set che hanno infiammato dancefloor in tutto il mondo. Disponibile da venerdì 5 dicembre su tutte le piattaforme digitali, il remix porta nuova energia a una canzone che ha fatto innamorare milioni di italiani.

Adriano Celentano, “L’Emozione Non Ha Voce” remix: una versione fisica per i collezionisti

Oltre al lancio digitale, è in arrivo anche una speciale versione in 45 giri, in uscita il 19 dicembre. Il vinile è già in preorder sullo store ufficiale Universal e si affianca a una serie di album storici di Celentano disponibili anche in formato Greenyl, vinili ecosostenibili a basso impatto ambientale.

La magia della melodia originale

Pubblicata per la prima volta all’interno dell’album Io Non So Parlar d’Amore nel 1999, la canzone porta la firma di Gianni Bella e Mogol: parole indimenticabili e una melodia capace di toccare l’anima. Rimasta in classifica per oltre 100 settimane consecutive e con più di 2 milioni di copie vendute, è ancora oggi una delle dichiarazioni d’amore musicali più amate dagli italiani.

L’energia di Samuele Sartini

Il remix mantiene intatta la potenza emotiva dell’interpretazione di Celentano, aggiungendo un groove moderno e internazionale. Un ponte ideale tra passato e presente, tra romantico all’italiana e ritmo da club.

Una canzone che continua a emozionare

La voce unica e inconfondibile di Adriano Celentano, la scrittura elegante e un nuovo vestito musicale che ne esalta ogni sfumatura: questo remix è la prova che i grandi classici non invecchiano mai. Anzi, con la giusta reinterpretazione, tornano ancora più forti.

Maggiori informazioni: