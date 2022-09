Adriana Volpe torna in Rai. Dopo la sua esperienza come concorrente e opinionista al Grande Fratello Vip alla corte di Alfonso Signorini, la conduttrice torna in quella che per molti anni è stata la sua casa televisiva: la Rai. Come riporta Davide Maggio, la Volpe sarà infatti ospite fissa a La Vita in Diretta, e siederà al fianco di Alberto Matano da lunedì 5 settembre 2022, giorno in cui inizierà la nuova stagione della storica trasmissione del pomeriggio di Rai1.

Adriana Volpe torna in Rai: sarà opinionista a “La Vita in Diretta” da Alberto Matano

Anche quest’anno a La Vita in Diretta ci sarà lo spazio talk con l’iconico tavolo al centro dello studio. A sedersi insieme agli altri ospiti di Alberto Matano ci sarà anche Adriana Volpe. Durante la scorsa stagione televisiva, la conduttrice era impegnata come opinionista al Grande Fratello Vip accanto a Sonia Bruganelli, che a differenza della Volpe è stata confermata nel suo ruolo di opinionista del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, e che prenderà il via con la nuova stagione il 19 settembre.

Il “No” di Adriana Volpe come concorrente al Grande Fratello Vip

Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Adriana Volpe ha parlato della riconferma di Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del reality di Canale 5. Al contrario di lei che invece ha ricevuto da Alfonso Signorini la proposta di tornare come concorrente, proposta che lei ha rifiutato: “Per carità, è legittimo per le dinamiche del programma voler avere la Volpe nella tana e la gatta come opinionista (ride, ndr). Sarebbe stata pura dinamite. Ma professionalmente e umanamente per me è inaccettabile. Ad oggi non ci sono le condizioni familiari e personali per entrare di nuovo nella casa del Grande Fratello. In questo momento io sono sola, mia figlia può contare solo su di me. È una situazione molto delicata e difficile, per questo ho rifiutato”.

Dal GFvip a La Vita In Diretta: dopo Stefania Orlando arrivano Adriana Volpe e Rita Rusic

Quello di Adriana Volpe in Rai sarà un ritorno sicuramente emozionate per lei e per il pubblico, dopo i meravigliosi anni da protagonista a Mezzogiorno in Famiglia. Adriana non sarà l’unica ex concorrente del GFvip a sedersi al tavolo de La Vita in Diretta. A quanto pare, nella prima puntata di Lunedì 5 settembre 2022 ci sarà anche Rita Rusic, altra ex inquilina della casa più spiata d’Italia.

Continua quindi il sodalizio tra gli ex inquilini del Grande Fratello Vip e la trasmissione del pomeriggio di Rai 1, che nella passata stagione ha più volte visto ospite Stefania Orlando, un’altra ex concorrente del reality di Canale 5.