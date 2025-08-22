Cosa accadrà nelle nuove puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 25 al 29 agosto? La soap partenopea riparte, dopo la pausa estiva, con una nuova stagione. Giunta al 30° capitolo, promette di tenerci incollati davanti ai teleschermi con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ritorno alla routine

Dopo quindici giorni di vacanza, la vita a Palazzo Palladini si avvia verso un ritorno alla normalità. Mentre Manuela, Niko, Serena e Filippo si godono gli ultimi giorni di relax. Micaela si appresta a rientrare a Napoli, con la segreta speranza che le vacanze abbiano “minato” il rapporto tra Gabriela e Samuel.

La routine riprende con i consueti ritmi anche per chi, invece, non ha mai lasciato il capoluogo partenopeo, e ritroviamo Raffaele che – ospite di Giulia e Luca – si lamenta del fatto che Renato ha scelto di starsene da solo e da più di un mese sembra avercela con lui.

Non dimentichiamoci che c’è anche chi è dovuto partire per motivi di salute: ritroveremo Eugenio che – reduce da un delicato intervento – si trova a prendere decisioni importanti i cui effetti ricadranno inevitabilmente anche su Viola. Bruni fa ritorno a Napoli per assistere Eugenio durante la convalescenza, e trova ad attenderla tutte quelle tensioni lasciate in sospeso con Damiano. Mentre il clima tra Viola e Damiano sembra farsi sempre più teso, Ornella non può fare a meno di chiedersi se la figlia provi ancora qualcosa per Eugenio.

Trame Un Posto al Sole: qualcuno medita di lasciare la Terrazza

Mentre molti sono intenti a rientrare, c’è anche chi si appresta a ripartire: per Gianluca restare a Napoli significherebbe trovarsi ad affrontare il padre, e per evitare Palladini il giovane si prepara a lasciare la Terrazza.

Ma una conversazione con Luca lo porta a prendere una decisione inaspettata. Il ragazzo decide di confrontarsi con il padre, e ringrazia De Santis per il sostegno: ma non starà concedendo un po’ troppa fiducia ad Alberto?

Marina pronta a vendicarsi nei prossimi episodi Upas

Le vacanze non hanno certo attutito il desiderio di vendicarsi di Marina nei confronti di Gennaro, e al suo rientro la donna ricontatta subito Antonietta per mettere a punto un piano che possa incastrare definitivamente Gagliotti.

Il suo piano per registrare la confessione di Gagliotti sembra funzionare, finché un imprevisto rischia di rovinare tutto e mettere in serio pericolo Antonietta.

Cos’altro accade nella soap di Rai Tre?

Mariella non può fare a meno di riflettere sul fatto che la vicinanza del padre sia stata un toccasana per suo figlio, e questa riflessione la porta a chiedersi se la sua nuova assenza possa turbarlo. Guido intanto vorrebbe chiarire cosa è accaduto tra loro.

Filippo e Niko organizzano tutto nei minimi particolari, per creare una cornice perfetta all’interno della quale Poggi potrà chiedere la mano di Manuela. Ma il loro comportamento spinge le due sorelkle Cirillo a chiedersi se i due non nascondano qualcosa.

Rosa e Pino fanno rientro a Napoli, e per la donna il ritorno nel capoluogo partenopeo significa ritrovarsi faccia a faccia con Damiano: sarà stato davvero un semplice bacio, oppure ci sarà qualcosa di più tra loro?

Per scoprire come si evolveranno le vicende abbiamo tempo: la 30^ stagione Un Posto al sole è appena iniziata!

