Achille Lauro è il vincitore di “Una voce per San Marino” con la canzone “Stripper“. Una vittoria importante per il cantante che rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision 2022 in programma dal 10 al 14 maggio a Torino.

Un trionfo in parte annunciato quello di Achille Lauro con il brano “Stripper” vincitore di “Una voce per San Marino“. L’artista rappresenterà la Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest Torino 2022 dove ritroverà Mahmood & Blanco, i vincitori di Sanremo 2022 e rappresentanti per l’Italia.

Lauro si è classificato al primo posto del concorso “Una voce per San Marino” con “Stripper“. Il brano ha ricevuto molti più consensi e apprezzamenti della canzone sanremese “Domenica“. Nessuna esibizione sopra le righe per il trapper: se a Sanremo 2022 si è battezzato sul palcoscenico, questa volta il cantante ha stupito con la sua musica mostrandosi solo a petto nudo a fine esibizione.

Una voce per San Marino 2022 vincitore: Achille Lauro, quarta Ivana Spana

La performance di Achille Lauro ha conquistato tutti battendo la concorrenza e classificandosi al primo posto di Una voce per San Marino. Non solo, il rapper ha vinto anche il premio Radio e Tv, mentre il Premio della critica è stato assegnato a Mate per la canzone “Dna”. Nella conferenza stampa post vittoria, Laura ha dichiarato: “io e i miei collaboratori abbiamo lavorato molto per questo. Ora vogliamo portare all’Eurovision tutta l’esperienza che abbiamo maturato in questi anni“.

un sentito grazie da parte di twitter ad achille lauro per aver portato le sue tonnellate di esperienza e bravura di questo palco#UnaVocePerSanMarino pic.twitter.com/H2cipeDIJ2 — una tipa complicata (@michiamanorosa_) February 19, 2022

Al secondo posto della kermesse canora “Una voce per San Marino”, organizzata da San Marino RTV, Media Evolution e Segreteria Turismo, si sono classificati Alessandro Coli e Dj Burak Yeter. Terzo posto per Aaron Sibley. Quarta posizione per Ivana Spagna, mentre al quinto a pari merito Francesco Monte e Matteo Fustini.

Dopo la vittoria per Achille Lauro è tempo di Eurovision 2022. Il cantante gareggerà contro Mahmood & Blanco nel festival musicale internazionale in programma a Torino dal 10 al 14 maggio 2022. Che vinca il migliore!