A margine della conferenza stampa di Achille Lauro, tenutasi oggi 14 febbraio a Sanremo, abbiamo avuto l’occasione di intervistare il cantante. Non potevamo esimerci dal fargli la domanda delle domande, quella su Fedez. Ecco cosa ci ha risposto, senza filtri e con il suo stile inconfondibile.

Achille Lauro parla di Fedez ai nostri microfoni

Se stasera nella canzone di fedz ci fosse una strofa a te dedicata in Bella stronza? (pare che ci sia)

Non credo ci sia (ride ndr), non credo ci sia e soprattutto prima di prepararmi non ascolto le canzoni del Festival.

Cosa pensi della canzone di Fedez?

Ti giuro che non l’ho ascoltata bene, ho visto che che in qualche modo sta piacendo e ti posso dire? sono contento, sono contento per lui.

Vi siete visti, avete parlato?

No però magari magari succederà, magari capiterà.

Tu ti auguri di vederlo?

Ma sì nel senso voglio dire questa è una roba montata comunque da terzi. Nessuno ha mai confermato quello che è uscito, nessuno ha mai confermato.

Tornassi indietro nel tempo cambieresti qualcosa o rifaresti tutto?

Tutto, esattamente la stessa nell’amicizia con loro dici? Con lui anche, ma nessuno ha mai confermato quello che è uscito.

Se andate sul podio insieme vi abbracciate?

Io credo appunto, auguro cose belle a tutti, compresa la canzone che sta avendo il suo percorso a Sanremo. Spero davvero che, se lui ha avuto momenti difficili in questi anni, cavolo, riesca a ritrovarsi.