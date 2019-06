25 frasi celebri dei film: le citazioni più belle

Ancora una classifica relativa al mondo del cinema! Dopo quelle relative alle migliori commedie, agli horror più spaventosi, ai titoli più commoventi di sempre e ai classici da vedere assolutamente, in quest’occasione ci concentriamo sulle frasi più belle dei film, proponendovi ben venticinque citazioni famose, molte delle quali sono entrate anche nel linguaggio comune.

le citazioni più belle, abbiamo selezionato 25 frasi celebri

Un altro viaggio a cavallo nel tempo tra pellicole cult che hanno fatto la storia della Settima Arte anche per via dei loro dialoghi, che qui vi proponiamo come di consueto in ordine cronologico.

Via col vento (1939)

“Tara! A casa! A casa mia! E troverò un modo per riconquistarlo. Dopotutto, domani è un altro giorno!”

Casablanca (1942)

“Avremo sempre Parigi.”

Viaggio a Tokyo (1953)

“La vita è strana. Tu sei stata molto più gentile dei nostri stessi figli. Te ne sono grato.”

I sette samurai (1954)

“Noi samurai siamo come il vento che passa veloce sulla terra, ma la terra rimane e appartiene ai contadini.”

Sentieri selvaggi (1956)

“Gli indiani inseguono una cosa finché credono di averla inseguita abbastanza, poi la piantano. Lo stesso succede quando fuggono: non si rendono conto che ci possa essere qualcun altro che continua a inseguire la sua preda. Quindi la troveremo alla fine, te lo prometto, la troveremo: questo è sicuro come il sorgere del sole.”

Il settimo sigillo (1957)

“Mia! Li vedo, Mia! Li vedo! Laggiù contro quelle nuvole scure. Sono tutti assieme. Il fabbro e Lisa, il cavaliere e Raval e Jöns e Skat. E la morte austera li invita a danzare. Vuole che si tengano per mano e che danzino in una lunga fila. In testa a tutti è la morte, con la falce e la clessidra. E Skat è l’ultimo e ha la lira sotto il braccio. Danzano solenni, allontanandosi lentamente nel chiarore dell’alba, verso un altro mondo ignoto, mentre la pioggia lava e quieta i loro volti e terge le loro guance dal sale delle lacrime.”

A qualcuno piace caldo (1959)

“È la storia della mia vita: se c’è una ciliegia col verme tocca sempre a me.”

Agente 007 – Licenza d’uccidere (1962)

Ammiro il suo coraggio miss… – Trench, Sylvia Trench. E io ammiro la sua fortuna mister… – Bond, James Bond.

Il buono, il brutto, il cattivo (1966)

“Vedi, il mondo si divide in due categorie: chi ha la pistola carica e chi scava. Tu scavi.”

Taxi Driver (1976)

“Ah sì certo, ah ah… Vaffanculo figlio di puttana, ti ho visto arrivare sai, pezzo di merda, avanti, avanti su, io non mi muovo, non mi muovo dai, prova a muoverti tu, e muoviti… Non ci provare stronzo. Ma dici a me?Ma dici a me? … Ma dici a me? Ehi con chi stai parlando? Dici a me? Eh, Non ci sono che io qui. Di’, ma con chi credi di parlare tu? Ah sì è e, va bene…”

Zombi (1978)

“Quando non ci sarà più posto all’inferno, i morti cammineranno sulla terra.”

Apocalypse Now (1979)

“Il napalm, lo senti? Non c’è niente al mondo che abbia questo odore. Mi piace l’odore del napalm al mattino.Una volta abbiamo bombardato una collina, per dodici ore, e finita l’azione siamo andati a vedere. Non c’era più neanche l’ombra di quegli sporchi bastardi. Ma quell’odore… sai quell’odore di benzina? Tutto intorno. Profumava come… come di vittoria. Un bel giorno questa guerra finirà.”

Shining (1980)

“Wendy, tesoro, luce della mia vita. Non ti farò niente. Solo che devi lasciarmi finire la frase. Ho detto che non ti farò niente. Soltanto quella testa te la spacco in due! Quella tua testolina te la faccio a pezzi!”

L’impero colpisce ancora (1980)

” Se tu solo conoscessi il potere del lato oscuro. Obi-Wan non ti ha mai detto cosa accadde a tuo padre. – Mi ha detto abbastanza: che sei stato tu ad ucciderlo! – No, io sono tuo padre!”

Blade Runner (1982)

“Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione… e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.”

Il cielo sopra Berlino (1987)

“Non c’è storia più grande della nostra: quella mia e tua, dell’uomo e della donna. Sarà una storia di giganti: invisibili, riproducibili. Sarà una storia di nuovi progenitori.”

L’attimo fuggente (1989)

“Adesso avvicinatevi tutti, e guardate questi visi del passato: li avrete visti mille volte, ma non credo che li abbiate mai guardati. Non sono molto diversi da voi, vero? Stesso taglio di capelli, pieni di ormoni, come voi, invincibili, come vi sentite voi. Il mondo è la loro ostrica, pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi, i loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri. Avranno atteso finché non è stato troppo tardi per realizzare almeno un briciolo del loro potenziale? Perché vedete, questi ragazzi ora, sono concime per i fiori. Ma se ascoltate con attenzione, li sentirete bisbigliare il loro monito. Coraggio, accostatevi. Ascoltateli. Sentite? Carpe… Sentito? Carpe… Carpe diem… Cogliete l’attimo, ragazzi… rendete straordinaria la vostra vita…”

Braveheart – Cuore impavido (1995)

“Siete venuti a combattere da uomini liberi, e uomini liberi siete: senza libertà cosa farete? Combatterete? Certo, chi combatte può morire, chi fugge resta vivo, almeno per un po’… Agonizzanti in un letto fra molti anni da adesso, siate sicuri che sognerete di barattare tutti i giorni che avrete vissuto a partire da oggi, per avere l’occasione, solo un’altra occasione di tornare qui sul campo ad urlare ai nostri nemici che possono toglierci la vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!”

I soliti sospetti (1995)

“La beffa più grande che il diavolo abbia mai fatto è stato convincere il mondo che lui non esiste.”

Seven (1995)

“Trasformati in vendetta, David. Trasformati… in ira.”

Trainspotting (1996)

“Scegliete la vita; scegliete un lavoro; scegliete una carriera; scegliete la famiglia; scegliete un maxitelevisore del cazzo; scegliete lavatrici, macchine, lettori CD e apriscatole elettrici. Scegliete la buona salute, il colesterolo basso e la polizza vita; scegliete un mutuo a interessi fissi; scegliete una prima casa; scegliete gli amici; scegliete una moda casual e le valigie in tinta; scegliete un salotto di tre pezzi a rate e ricopritelo con una stoffa del cazzo; scegliete il fai da te e chiedetevi chi cacchio siete la domenica mattina; scegliete di sedervi sul divano a spappolarvi il cervello e lo spirito con i quiz mentre vi ingozzate di schifezze da mangiare. Alla fine scegliete di marcire, di tirare le cuoia in uno squallido ospizio ridotti a motivo di imbarazzo per gli stronzetti viziati ed egoisti che avete figliato per rimpiazzarvi; scegliete un futuro; scegliete la vita. Ma perché dovrei fare una cosa così? Io ho scelto di non scegliere la vita: ho scelto qualcos’altro. Le ragioni? Non ci sono ragioni. Chi ha bisogno di ragioni quando ha l’eroina?”

Fight Club (1999)

“Signori, benvenuti al Fight Club. Prima regola del Fight Club: non parlate mai del Fight Club. Seconda regola del Fight Club: non dovete parlare mai del Fight Club. Terza regola del Fight Club: se qualcuno grida “basta”, si accascia, è spompato, fine del combattimento. Quarta regola: si combatte solo due per volta. Quinta regola: un combattimento alla volta, ragazzi. Sesta regola: niente camicia, niente scarpe. Settima regola: i combattimenti durano per tutto il tempo necessario. Ottava ed ultima regola: se questa è la vostra prima sera al Fight Club… dovete combattere!”

Il gladiatore (2000)

“Frates! A tre settimane da oggi, io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà! Serrate i ranghi! Seguitemi! Se vi ritroverete soli, a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei Campi Elisi, e sarete già morti! Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità!”

Hero (2002)

“La persona che più comprende il mio pensiero è l’uomo che considero il mio più grande nemico.”

Oldboy (2003)

“Sorridi, e il mondo sorriderà con te. Piangi, e piangerai da solo.”