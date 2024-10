Grande attesa per una nuova edizione di Report 2024. Torna l’appuntamento con il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci. Vediamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda.

Report si allunga: nasce Report Lab con inchieste realizzate da giovani

Inchieste di carattere economico e sociale, giustizia ed inefficienze dei servizi pubblici sono solo alcuni dei temi trattati da Report. Il programma ideato e condotto da Sigfrido Ranucci torna con una nuova edizione. La prima puntata è prevista per domenica 27 ottobre 2024 in prima serata su Rai3, alle ore 20.30.

La grande novità di quest’anno è rappresentata da Report Lab che aprirà ogni puntata di Report. Si tratta di un’inchiesta realizzata da giovani giornalisti su tematiche locali che avrà la durata di 30 minuti (domenica vedremo la riserva di punta Aderci, un tratto di litoranea noto per i suoi trabocchi). Il laboratorio era nato con Franco Di Mare e il conduttore ha deciso di credere in questo progetto che rappresenta un vero esperimento. In totale saranno 28 le puntate di Report, definito da Ranucci come: “una trasmissione indipendente, coraggiosa, che non fa sconti a nessuno”.

Le anticipazioni della prima puntata già hanno portato alle dimissioni del capo gabinetto del ministero della Cultura nominato dieci giorni fa da Giuli, definito dal programma come il ‘nuovo Boccia’.

L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni pubblicate da siti e giornali sull’inchiesta di Report di Giorgio Mottola che andrà in onda domenica prossima che ha scoperto un importante conflitto di interesse all’interno della Fondazione Maxxi, ancora oggi formalmente presieduto da Giuli. Mentre Francesco Spano era segretario generale del Museo, il suo compagno Marco Carnabuci risultava consulente legale del Maxxi, ricoprendo il ruolo di responsabile dei dati personali. Lunedì scorso ne avevamo chiesto conto al Maxxi e oggi sono arrivate le sue dimissioni. La nomina di spano è stata al centro di critiche omofobe all’ interno delle chat di alcuni esponenti di FDI”.

Si è appena dimesso il capo gabinetto del ministero della Cultura Spano, nominato appena dieci giorni fa. L’annuncio arriva dopo le indiscrezioni sull’inchiesta di Giorgio Mottola sull'importante conflitto di interesse che coinvolge il suo compagno Marco Carnabuci pic.twitter.com/Kr58ZQUyPH — Report (@reportrai3) October 23, 2024

Anticipazioni prima puntata di Report 2024

Sui social, sono stati diffusi alcuni argomenti della prima puntata di Report, in onda il 27 ottobre 2024. Tra i temi trattati ci sono le regionali in Sicilia del 2020 di Giovanni Toti. Coinvolto è il suo capo di gabinetto, Matteo Cozzani, che sarebbe entrato in contatto con i fratelli Testa per organizzare una massiccia campagna elettorale. E poi ‘Liguria quanto mi costi‘, un servizio sulle spese dell’amministrazione Toti per pubblicizzare la Regione (tra pestelli giganti, tappeti rossi e spot pubblicitari direttamente dalla Florida).

Spazio poi a quello che è accaduto a “Roccella Jonica, l’altra Cutro di cui nessuno parla“, quando nella notte tra il 16 e il 17 giugno 2024 una barca di turisti francesi nota un’altra imbarcazione quasi del tutto affondata a circa 120 miglia dalle coste calabresi. A bordo ci sono 12 migranti, gli unici sopravvissuti dei 76 partiti dalla Turchia alla volta dell’Italia.