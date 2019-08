2 cavalieri a Londra è un film del 2003 di genere Commedia/Avventura diretto da David Dobkin, con protagonisti Jackie Chan, Owen Wilson, Fann Wong, Aaron Taylor-Johnson, Aidan Gillen, Donnie Yen. Il film ha una durata di circa 114 minuti. Ecco la nostra opinione e recensione.

La trama del film 2 cavalieri a Londra

Nel 1887 il padre di Chon Wang si trova con la figlia Lin nella Città Proibita. L’uomo ha il compito di custodire il Sigillo Imperiale, in possesso della sua famiglia da tempo immemore. Dopo la morte dell’imperatore il fratello di questi, Wu Chan, aiuta il nobile britannico Nelson Rathbone ad entrare in possesso della reliquia: lo straniero inoltre uccide anche il legittimo detentore.

Lo scopo di Wu Chan è quello di diventare nuovo sovrano proprio grazie all’aiuto del lord inglese, ma non ha fatto i conti con Chon Wang, che al momento è sceriffo nelle terre del west. Questi, saputo della morte del genitore tramite una lettera della sorella, decide di imbarcarsi per Londra e dopo aver recuperato a New York il sodale compare Roy O’ Bannon si imbarca nella sua personale missione di vendetta.

Con la preziosa collaborazione della stessa Lin, di un ispettore di Scotland Yard e di un bambino ladro dal curioso nome di Charlie Chaplin, l’improbabile coppia si troverà a lottare contro avversari in gran numero maggiore per ottenere giustizia e impedire l’imminente attentato alla regina d’Inghilterra.

La recensione e analisi del film “2 cavalieri a Londra”

Dopo il grande successo del primo episodio, ossia Pallottole cinesi (2000), che parodiava con simpatia i topoi del cinema western con una piacevole aggiunta di influenze wuxiapian, i personaggi interpretati da Jackie Chan e Owen Wilson tornano insieme in questo sequel che cambia ulteriormente ambientazione, in questo caso nella capitale inglese di fine ottocento, con David Dobkin che subentra in cabina di regia.

Il risultato è ancora una volta divertente, pur al netto di alcune ingenuità, soprattutto in fase di sceneggiatura, che già segnavano il film originale: 2 cavalieri a Londra continua con il suo mix farsesco tra comicità slapstick e coreografie d’azione, ibrido nel quale la star asiatica si conferma come sempre eccellente interprete.

Gli appassionati del cinema d’arti marziali potranno gioire per lo splendido combattimento tra due e vere e proprie celebrità del filone quali Chan e Donnie Yen, conosciuto negli ultimi anni anche dal pubblico occidentale grazie alla saga di Ip Man. Il grande pubblico invece si troverà ad assistere ad una godibile avventura d’altri tempi pensata per tutta la famiglia, ricca di gag e battute che intrattengono senza tempi morti fino ai titoli di coda.

Un terzo capitolo della saga è previsto prossimamente, con i due attori pronti a tornare negli iconici ruoli dopo oltre quindici anni da quest’ultima volta.