È andata in onda ieri, domenica 30 maggio 2021 la 63ª edizione dello Zecchino d’Oro, il festival della canzone italiana per bambini. Una doppia diretta per l’edizione 2021 che ha visto due colonne di Rai 1 condurre a distanza la celebre kermesse canora per bambini. Carlo Conti dall’Antonino di Bologna e Mara Venier dagli studi di ‘Domenica In’ a Roma.

Un’edizione quella del 2021 che premia la coppia Conti-Venier. L’evento televisivo infatti, è stato tra i più seguiti degli ultimi anni. Ma andiamo a vedere cosa dicono i dati Auditel.

Zecchino d’Oro 2021: il festival dei bambini vola negli ascolti

Lo Zecchino d’Oro torna a salire negli ascolti tv, l’edizione firmata Conti-Venier ha conquistato ben 2.381.000 telespettatori con uno share pari al 18%. Un risultato positivo per la manifestazione canora, che torna quindi a guadagnare consensi da parte del pubblico.

Paragonando i risultati con le passate edizioni si evince un netto incremento di pubblico. La 62ª edizione andata in onda nel 2019 conquistò 2.031.000 con il 14,20% di share, mentre quella precedente, la 61ª nel 2018 raccolse davanti ai teleschermi 2.228.000 di telespettatori con il 14,02% di share. Meglio totalizzò l’edizione numero 60 nel 2017 con 2.360.000 di telespettatori e il 15,83% di share.

La 59ª nel 2016 soltanto 1.595.000 telespettatori a guardare il festival dei bambini con uno share pari all’11,40%. La 58ª edizione andata in onda nel 2015 totalizzò 1.999.000 di italiani davanti alla tv, con uno share del 13,93%.

L’edizione n. 57 avuta nel 2014 ebbe un seguito di 2.111.000 con 14,97% di share, mentre la n. 56 nel 2013 fu l’ultima in ordine cronologico a superare i 2.381 milioni di quest’anno con 2.451.000 anche se lo share fu più basso, solo il 16,76%.

I risultati migliori si ebbero prima del 2013. La 55ª edizione nel 2012 conquistò 2.550.000 di telespettatori con uno share pari al 17,91%. Ancora meglio fece l’edizione n. 54 nel 2011 con 2.682.000 e uno share del 19,56%, il risultato più alto degli ultimi 12 anni. La 53ª edizione nel 2010 conquistò 2.668.000 di telespettatori e uno share del 18,47%. L’edizione n. 52 nel 2009, ottenne un seguito di 2.652.000 e uno share del 22,03%.

La canzone vincitrice

A trionfare all’edizione 2021 condotta da Carlo Conti e Mara Venier è stata la canzone dal titolo “Custodi del mondo”, scritta da Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi. Il brano è stato cantato da Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti (MC).