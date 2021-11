Torna il consueto appuntamento con la musica per bambini grazie all’ormai intramontabile Zecchino d’Oro. Il premio canoro, che vede come protagonisti giovanissime promesse della musica, andrà in onda su Rai1 con la 64° edizione. Ecco di seguito le date della messa in onda, chi sono i conduttori e quali le canzoni in gara.

Zecchino d’Oro, 64° edizione: quando vederlo in tv L’edizione numero 64 dello Zecchino d’Oro prenderà il via venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 17.05. La tradizionale rassegna canora per bambini organizzata dall’Antoniano di Bologna andrà in onda come di consueto su Raiuno e vedrà in gara 14 canzoni e 17 piccoli solisti. La gara continuerà poi nei giorni sabato 4 e domenica 5 dicembre con la finale della kermesse canora per bambini. Chi sono i conduttori della 64° edizione I padroni di casa della 64° edizione dello Zecchino d’Oro, nei giorni di venerdì 3 e sabato 4 dicembre 2021, saranno l’attore Paolo Conticini e la conduttrice tv Francesca Fialdini. La finale di domenica 5 dicembre 2021 invece sarà condotta dal mitico Carlo Conti già conduttore insieme a Mara Venier della scorsa edizione. 64° Zecchino d’Oro: le canzoni e gli interpreti in gara Ecco di seguito la lista delle canzoni in gara e i giovani cantanti che si esibiranno durante la 64° edizione dello Zecchino d’Oro: “ ALI DI CARTA”

(Testo e Musica di Stefano Rigamonti)

cantata da Sara , 10 anni, di Faenza (RA);

(Testo di Dario Lombardi e Duccio Caponi – Musica di Dario Lombardi e Marco Vittiglio) cantata da Michele , 8 anni, di Melicucco (RC);

(Testo di Carmine Spera e Flavio Careddu – Musica di Giuseppe De Rosa)

cantata da Walter , 6 anni, di Firenze;

(Testo di Maria Francesca Polli – Musica di Claudio Baglioni)

cantata da Veronica , 9 anni, di Gorle (BG);

(Testo di Mario Gardini – Musica di Marco Iardella)

cantata da Giulia , 8 anni, di Guidonia (RM);

(Testo e Musica di Antos Zarrillo Maietta e Giovanni Caccamo)

cantata da Camilla , 7 anni, di Viareggio (LU), Francesco Paolo , 10 anni, di Salsomaggiore Terme (PR) ed Elisa , 9 anni, di Roma;

(Testo e Musica di Andrea Casamento, Gianfranco Grottoli e Andrea Vaschetti)

Irene , 8 anni, di Fondi (LT) e Giuseppe , 7 anni, di Perfugas (SS);

(Testo di Antonio Buldini e Fasano Fasano – Musica di Franco Fasano)

cantata da Giuseppe Karol , 4 anni, di Messina;

(Testo di Vincenzo Incenzo – Musica di Flavio Premoli)

cantata da Simona , 7 anni, di Terrasini (PA);

(Testo di Luca Mascini – Musica di Valerio Baggio e Walter Buonanno)

cantata da Stefano , 8 anni, di Milano;

(Testo e Musica di Lodovico Saccol)

cantata da Vittoria , 6 anni, di Pergine Valsugana (TN);

(Testo di Alberto Pellai – Musica di Paolo d’Errico)

cantata da Davide , 6 anni, di Parma;

(Testo e Musica di Marco Masini, Emiliano Cecere e Veronica Rauccio)

cantata da Zoe , 9 anni, di Impruneta (FI);

(Testo e Musica di Antonio Iammarino e Valentina Farinaccio)

cantata da Leonardo, 6 anni, di Mele (GE).