Zecchino d’oro 2019 giuria: ospite speciale Fabio Rovazzi | Anteprima

Allo Zecchino d’Oro 2019, in giuria, come ospite speciale, si siederà Fabio Rovazzi. E’ questa la novità del momento. A quanto pare il direttore artistico Carlo Conti l’ha fortemente voluti. Come contestare tale scelta? Impossibile! Rovazzi infatti è uno degli artisti del momento ed è anche uno dei più amati dai più piccoli.

Zecchino d’Oro 2019 quando in onda: date e canzoni

Lo Zecchino d’Oro 2019 andrà in onda dall’Antoniano di Bologna il prossimo 5 e 6 dicembre 2019 dalle 16.50 su Rai 1. Molto probabilmente prenderà il posto dei programmi pomeridiani dell’ammiraglia facendo così cambiare i consueti palinsesti.

Il 7 dicembre 2019, invece, la puntata inizierà 15.00.

La giornata sarà particolare perché sempre il 7 dicembre, in serata, a partire dalle 21.25 andrà in onda una puntata speciale condotta da Antonella Clerici. La news è stata già annunciata da mesi dalla stessa conduttrice durante la sua protesta per l’assenza dai palinsesti Rai.

Zecchino d’Oro: le canzoni in gara

Quali brani si ritroverà difronte Rovazzi? Ebbene fra le canzoni in gara vi saranno: Acca, Skodinzolo, Il bombo, Tosse e I pesci parlano.

Oltre a loro anche: Non capisci un tubo, Un principe blu, Metti la salsa!, Sono felice, O tucano goleador e L’inno del girino.

Fabio Rovazzi news: da Amici a Will Smith

Cosa farà Rovazzi in giuria a Lo Zecchino d’Oro? Sarà qualificato per sedersi in postazione d’onore come ospite speciale? Certo che sì. Oltretutto ha già fatto esperienza ad Amici di Maria De Filippi. Il meccanismo dei talent non gli è quindi sconosciuto. Di musica, poi, ha dimostrato di intendersene. All’attivo ha diverse collaborazioni con grandi artisti come J-Ax, Loredana Bertè e Gianni Morandi.

Recentemente Rovazzi ha fatto impazzire grandi e piccini grazie ad un video insieme a Will Smith. A Domenica In, da Mara Venier, ha spiegato tutti i retroscena.

Rovazzi ha infatti detto che dietro alla gag di essere finiti nella stessa stanza d’hotel per colpa di una prenotazione sbagliata si nascondeva altro. “Quella con Will è stata un’esperienza pazzesca. Io ero lì per il suo nuovo film. Mi avevano chiesto di fare un contenuto social con lui. Così avevo proposto varie cose. Lui ha un team incredibile. Alla fine due giorni prima gli propongo questa cosa, dove per caso rimaniamo soli in stanza. Ovviamente una cosa surreale. Mi piaceva far vedere un personaggio come Will Smith, che è una super star, con un occhio più normale, amatoriale, nella quotidianità“