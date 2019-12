Dopo il colpo di scena che ha concluso la prima stagione, l’inquietante stalker Joe Goldberg è tornato con You 2. Dal 26 dicembre, su Netflix è disponibile la seconda stagione della serie Tv basata sul romanzo You (Tu), nonché il suo seguito Hidden Bodies, entrambi scritti da Caroline Kepnes. La prima stagione è andata in onda sul canale americano Lifetime e poi distribuita internazionalmente sulla piattaforma Netflix.

You 2 su Netflix: la trama della serie e della seconda stagione

Definito un mix tra Gossip Girl e Dexter, You è una storia d’amore malsano, ma anche un thriller psicologico. Joe è un mite libraio di New York che si innamora di una ragazza di nome Beck, una sua cliente. I due sembrano fatti l’uno per l’altra, dato che condividono anche gli stessi interessi. Il suo amore, però, si rivela una vera e propria ossessione, tanto da trasformare Joe in un violento maniaco assassino. You cerca di spiegare allo spettatore cosa spinga il protagonista a legarsi in maniera così ossessiva alle persone, svelando lati tragici della sua personalità.

La seconda stagione riparte degli eventi che hanno caratterizzato l’ultimo episodio. Il protagonista è costretto a fuggire da New York dopo che i suoi delitti sono stati scoperti. Ritroveremo Joe quindi a Los Angeles sotto falso nome. E anche qui, nella città degli angeli, troverà una nuova ossessione il cui nome è Love Quinn. La ragazza è l’opposto di Beck ed è più sicura di sé. Non è la classica fanciulla che deve essere salvata, e Joe riesce a capirlo. Partendo da questo aspetto, You 2 consente di esplorare ancora più a fondo l’animo irrequieto del suo folle protagonista.

You 2 su Netflix: il cast della serie Tv

Protagonista assoluto della serie è Penn Badgley che interpreta Joseph “Joe” Goldberg/Will Bettelheim; Elizabeth Lail è Guinevere Beck, prima “ossessione” di Joe; Victoria Pedretti è Love Quinn, nuovo “amore” di Joe introdotta nella seconda stagione; tra le new entry anche Jenna Ortega interpreta Ellie Alves; James Scully è Forty Quinn; Ambyr Childers, dopo essere apparsa brevemente nella prima stagione, torna nei panni di Candace Stone; Carmela Zumbado è Delilah Alves.