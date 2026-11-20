Il quinto Live di X Factor 2026, andato in onda giovedì 19 novembre, ha rappresentato uno dei momenti più attesi dell’intera edizione: quello della presentazione degli inediti. Una serata importante per i sette concorrenti ancora in gara, chiamati a mettere da parte, almeno per una volta, le interpretazioni dei brani degli altri per raccontare qualcosa di proprio.

X Factor 2026: la notte degli inediti

Noi di SuperGuidaTV abbiamo avuto la possibilità di ascoltare le canzoni in anteprima, prima della messa in onda della puntata, e di farci un’idea di quello che questi giovani artisti stanno costruendo. E la sensazione è che quest’anno gli inediti abbiano soprattutto una caratteristica: non sono tutti uguali. C’è chi punta sulla propria identità musicale, chi sceglie di mettersi a nudo attraverso una ballad e chi, invece, prova a sorprendere con sonorità più movimentate.

Sette brani, sette modi diversi di presentarsi al pubblico. Ma vediamoli uno per uno.

Camilla – Solo noi: la voglia di trovare il coraggio di essere se stessi

Per camilla, concorrente della squadra di Paola Iezzi, l’inedito si intitola “Solo noi”. Un brano che parla di crescita, di cambiamento e soprattutto della difficoltà di lasciarsi andare senza essere continuamente condizionati dalle aspettative degli altri. La canzone mette al centro la sua vocalità e si muove su sonorità R&B, con una costruzione elegante e un andamento che accompagna il racconto personale dell’artista. È una proposta che non punta necessariamente all’impatto immediato, ma che permette di conoscere meglio la sua sensibilità.

Teo Bok – Believe Me: energia, ritmo e tanta voglia di stare sul palco

Se c’è un concorrente che sembra avere il palco nel sangue, quello è Teo Bok. Il suo “Believe Me” parte in maniera più intima, per poi cambiare completamente passo e trasformarsi in un brano ricco di ritmo, influenze funk e sonorità che richiamano atmosfere anni Settanta. È anche l’unico inedito in lingua inglese tra quelli presentati dai sette concorrenti. Teo racconta il suo rapporto con la musica e lo fa senza rinunciare a quella componente di spettacolo che lo contraddistingue. Un pezzo che sembra cucito addosso alla sua personalità.

Le Distanze – Missione di soccorso: sentirsi diversi, ma non essere soli

Saverio, Andrea e Corinna, ovvero Le Distanze, portano sul palco un brano che ha una dimensione collettiva. “Missione di soccorso” affronta il tema dell’esclusione, della difficoltà di trovare il proprio posto e del bisogno di incontrare qualcuno con cui non sentirsi fuori luogo. Le sonorità elettroniche e i synth accompagnano un racconto che alterna fragilità e voglia di reagire. È una proposta interessante perché permette al trio di mostrare una propria identità, andando oltre la semplice dimensione di gruppo.

Alex Fontana – Vivian: una storia d’amore senza filtri

Con “Vivian”, Alex Fontana sceglie una strada pop-rock e porta sul palco una storia intensa, raccontata senza troppi filtri. Il concorrente della squadra di Jake La Furia canta in italiano e costruisce un brano dal carattere deciso, sostenuto dalle chitarre e da una melodia riconoscibile. Al centro c’è una figura femminile particolare, una donna libera, trasgressiva e capace di lasciare il segno. Alex conferma così una personalità artistica che, puntata dopo puntata, sta diventando sempre più riconoscibile.

Patrizia – RIMAN: le radici napoletane e la fragilità diventano musica

Uno degli inediti che merita particolare attenzione è “RIMAN” di Patrizia, concorrente della squadra di Irama. Il brano racconta lo smarrimento che accompagna la crescita, i dubbi sul futuro e quella sensazione di non riuscire sempre a trovare il proprio posto nel mondo. A rendere particolare la canzone è anche l’alternanza tra italiano e napoletano, un elemento che restituisce autenticità al racconto e richiama le origini dell’artista. Gli archi e il pianoforte accompagnano una melodia intensa, nella quale Patrizia può valorizzare le sfumature della propria voce.

Mad-Dog – Pericolosa: la ribellione di una band che non vuole omologarsi

I Mad-Dog, nella squadra di Paola Iezzi, scelgono invece di alzare il volume. “Pericolosa” è un brano energico, con influenze pop-punk e un’attitudine rock che rispecchia bene il carattere della band. Nelle strofe emerge una critica al mondo dello spettacolo, all’industria musicale e alla necessità di adeguarsi a modelli prestabiliti. Il ritornello cambia registro e punta sull’immediatezza. I ragazzi rivendicano la propria identità e dimostrano di non voler essere una band costruita a tavolino.

Giacomo Calò – A un passo da: una ballad per mettere al centro la voce

Chiude questo viaggio tra gli inediti Giacomo Calò con “A un passo da”, un brano firmato da Giuliano Sangiorgi. Qui il protagonista è soprattutto il sentimento, con il racconto di un’assenza e della difficoltà di immaginare la propria vita dopo la fine di una relazione. La struttura è quella di una ballad intensa, che cresce progressivamente e offre a Giacomo la possibilità di mostrare tutta la sua estensione vocale. Una scelta coerente con il percorso fatto finora dal concorrente della squadra di Francesco Gabbani.

X Factor 2026, gli inediti possono cambiare gli equilibri della gara?

La notte degli inediti è sempre un passaggio particolare all’interno di X Factor. Fino a quel momento il pubblico ha conosciuto i concorrenti soprattutto attraverso le loro interpretazioni, le assegnazioni dei giudici e le esibizioni settimanali. Con un brano originale, invece, cambia tutto: non basta più dimostrare di saper cantare, bisogna anche riuscire a raccontare chi si è e quale direzione si vuole prendere musicalmente.

Dopo aver ascoltato le sette canzoni, possiamo dire che questa edizione offre un panorama piuttosto variegato, tra pop, funk, rock, R&B e ballad. Alcuni concorrenti sembrano aver trovato una strada molto vicina alla propria personalità, altri hanno scelto di sperimentare e di mostrare lati ancora poco conosciuti.

Adesso la vera prova sarà fuori dal palco di X Factor: capire quali di questi brani riusciranno a conquistare il pubblico anche sulle piattaforme digitali. Perché un inedito non è soltanto una tappa della gara, ma può diventare il primo vero biglietto da visita di un artista.