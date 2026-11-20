Salta la puntata del Grande Fratello Vip 2026 di stasera, venerdì 20 novembre 2026, su Canale 5. Il reality show condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli non va in onda. Come mai?

Grande Fratello Vip 2026 non va in onda il 20 novembre 2026

Cambio di programmazione al Grande Fratello Vip 2026 di Ilary Blasi: stasera, venerdì 20 novembre 2026 non va in onda. Il reality show salta così il consueto doppio appuntamento della settimana, previsto solitamente il venerdì, in prima serata su Canale 5. Come mai? Nessuna cancellazione o altro, semplicemente in vista della finale del 30 novembre 2026, il re dei reality show televisivi ha modificato la sua programmazione. Una scelta comprensibile considerando che oramai nella casa sono rimasti in poco tra finalisti e concorrenti ancora in lizza per conquistarsi un posto per la finale.

Stasera, venerdì 30 novembre 2026, al posto del doppio appuntamento del GF VIP 2026 andrà in onda la soap turca “Racconto di una notte”. Ma quando andrà in onda la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2026?

Grande Fratello Vip 2026, quando la prossima puntata?

Tranquilli, il Grande Fratello Vip 2026 tornerà prestissimo su Canale 5 con la prossima puntata confermata per lunedì 23 novembre 2026. Si tratta della semifinale, una puntata che si preannuncia esplosiva con un televoto importantissimo che vede a rischio a eliminazione Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la casa del GF VIP ad un passo dalla finale prevista per lunedì 30 novembre 2026.

Ecco i prossimi appuntamenti del Grande Fratello Vip 2026:

lunedì 23 novembre 2026: la semifinale

lunedì 30 novembre 2026: la finale.

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2026?

In vista della finale del GF VIP 2026 del 30 novembre si comincia a pronosticare su chi sarà il vincitore di questa edizione. A detta di molti sono due i concorrenti in lizza per il titolo di vincitore del Grande Fratello Vip 2026. Si tratta di Andreas Müller, ex ballerino vincitore di Amici di Maria De Filippi, e la outsider Federica Morello che nelle ultime settimana ha scalato la classifica di gradimento.

Le tre finaliste Marina La Rosa, Guendalina Tavassi e Giulia Provvedi pur avendo già strappato il biglietto per la finale sembrano avere poche possibile, ad eccezione di Marina che si piazza quasi ovunque al terzo posto della preferenze. E secondo voi chi sarà il vincitore del GF VIP 2026?

Intanto vi ricordiamo l’appuntamento con la prossima puntata del Grande Fratello Vip 2026 per lunedì 23 novembre su Canale 5.