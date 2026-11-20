‘Amore senza fine’ è il nuovo brano di Francesco Da Vinci, uscito il 13 novembre 2026. Una ballad che parla d’amore e che apre un nuovo progetto musicale. Il cantautore partenopeo ha infatti le idee ben chiare su chi è e qual è la sua identità artistica. Sa benissimo che deve lavorare il doppio per arrivare al cuore della gente e lo fa attraverso tanta gavetta, iniziata 12 anni fa con il teatro.

Se il focus al momento è la musica, non disdegna la tv e la recitazione. In passato infatti lo abbiamo visto in ‘Gomorra‘ e prossimamente vestirà i panni di suo padre in un cameo nel film sulla vita di Gigi D’Alessio. Scopriamo insieme cosa ci ha rivelato sull’ultimo Sanremo, vissuto da dietro le quinte come autore, dei prossimi impegni televisivi (farà parte di ‘Meravigliosamente’ in onda su Rai1) e del suo sogno nel cassetto.

Intervista al cantante Francesco Da Vinci

“Amore senza fine” è il suo nuovo singolo uscito il 13 novembre: ce ne parli?

“Sì, è l’ultimo singolo che ho pubblicato e che chiude una sorta di ciclo, quello delle pop ballad. Un progetto che avevo in mente di fare in questo periodo. La canzone racconta un momento in cui una persona esce dalla tua vita, ma non del tutto dal tuo cuore”.

Com’è cambiato il suo modo di fare musica rispetto a “L’ammore fa paura”? Sono passati anni, ma l’amore resta il filo conduttore. Credo ci sia anche una citazione di Pino Daniele nel titolo…

“Crescendo e maturando cambiano le cose sia attorno a te che dentro di te, così come cambia la loro percezione. Però il concetto dell’amore credo che, anziché cambiare, maturi così come il ‘vestito’ di un brano. ‘L’ammore fa paura’ aveva un sound del tutto urban pop, rispetto a ‘Amore senza fine’, che rappresenta una versione molto più intima di me”.

Per quanto riguardo il videoclip invece ci sono rimandi all’ultimo film di ‘Spider-Man’.

“Lì ho voluto raccontare qualcosa dal punto di vista visivo più fantasioso ma c’è dietro una storia molto introspettiva e intima, da capire. Mi sono innamorato della storia tra Peter Parker e MJ nell’ultimo film di ‘Spider-Man’ e l’ho riadattata a modo mio per raccontare il testo del brano. Ho voluto osare con un video che avesse una prospettiva totalmente diversa rispetto ai miei video precedenti”.

In questi mesi ha pubblicato altri brani come ‘Signorina’ e ‘Dopo mezzanotte’: c’è un album in arrivo?

“In questo momento non sto pensando prettamente ad un album, anche se non lo escludo per il futuro. Sto cercando di portare avanti un percorso con maggiore continuità. La chiusura dell’anno con una ballad ha chiuso un cerchio della mia progettualità, e adesso partirà una fase con musica nuova che potrà avere un approccio anche un po’ più pop o up-tempo, non lo escludo.

Io e il mio team abbiamo una programmazione molto specifica e serrata: so esattamente cosa voglio fare, il sound che voglio avere, che è fondamentale. Ogni brano scritto ha bisogno infatti del sarto giusto per avere il vestito giusto”.

A proposito di scrittura, lei scrive anche i testi: c’è un artista con cui le piacerebbe collaborare in futuro o scrivere un brano?

“Ad oggi non saprei fare il nome di un artista in particolare, a meno che non si parli di featuring dei sogni. Io sono molto concentrato sulla concretezza, sulla realtà delle cose e sulla mia crescita. Una collaborazione nasce quando c’è stima e un rapporto vero, o ancor di più quando un brano che scrivi si presta perfettamente a quell’artista specifico. In futuro ho nomi ma attualmente non saprei proprio con chi fare un featuring, così a caso”.

In passato ha partecipato a The Voice. Cosa pensa in generale dei talent, sono un modo oggi per far conoscere la propria musica?

“Assolutamente sì, ovviamente poi dipende anche dalla portata del talent. The Voice credo che sia stata l’ultima edizione ufficiale prima dei Kids e Senior. Come esperienza personale mi ha lasciato quella che è stata nell’effettivo, non mi ha regalato la fama e il successo; era un talent forse un po’ più di nicchia in Italia rispetto all’estero. Non mi sono mai messo in gioco con altri talent all’epoca, non era nella mia visione artistica.

Anzi, non dico assolutamente che siano sbagliati: ultimamente sto seguendo X Factor e ci sono tantissimi talenti, quel format è fortissimo. Amici l’ho seguito un po’ meno, sono due mondi totalmente opposti. Si fa tanta fatica oggi con i social, alcuni possono pensare che aiutano di più ma è diventata anche una macchina un po’ obsoleta perché c’è talmente tanto prodotto che si fa grande confusione a seguirne uno. Quindi i ragazzi cercano anche la via del talent per mettersi in gioco”.

Lei invece si è messo in gioco anche come attore, oltre a Gomorra prossimamente la vedremo in un cameo dove interpreta suo padre nella storia di Gigi D’Alessio.

“Sì, io sono nato artisticamente in teatro, facendo sia la parte attoriale che quella musicale-canora, perché il mio debutto è stato in un musical e sono cresciuto in quell’ambiente lì. Gomorra è arrivato dopo qualche anno, proprio tramite quel musical. Ho proiettato tutta la mia vita nella musica per scelta, perché è un’esigenza. Se la mattina mi sveglio e la prima cosa a cui penso è la musica, significa che devo inseguire la musica ma non escludo il teatro o il cinema, se dovesse nascere un’opportunità interessante.

È un qualcosa che ha fatto parte della mia carriera, ho fatto tanta gavetta e mi ha dato la possibilità di imparare sul campo, sono state una grande formazione. Anche se oggi il mio focus principale è la musica.

Sul film su Gigi credo che uscirà al cinema, ma non so darti informazioni specifiche perché ho fatto una partecipazione come cameo sotto la guida del regista e dello stesso Gigi, quindi non so né dove vederlo né quando uscirà”.

Le piacerebbe fare programmi TV che trattano musica, tipo ‘Tale e Quale’, o fare il giurato in un talent?

“La televisione è sicuramente un mio obiettivo, ma deve essere sempre legata alla musica. Essere un giurato in un talent non è una cattiva idea, ma te la devi meritare quella poltrona, magari più in là, se qualcuno si accorge di me, di quello che posso offrire in quel programma, ci penserei sicuramente. Anzi, forse non ci penserei più di tanto.

Per quanto riguarda ‘Tale e Quale’: non ti nascondo che è nata l’opportunità, ma non me la son sentita a dire il vero. Ci sono tanti programmi in cui mettermi in gioco, proprio a Tale e Quale non so se sono o posso essere all’altezza di interpretare altri artisti. Devo ancora mettere il timbro e far capire realmente chi sono io, non posso interpretare qualcun altro e snaturarmi. E poi vedo artisti bravissimi a ‘Tale e Quale’, sono dei fenomeni, ma tanti non fanno discografia”.

Molti partecipano anche per rilanciarsi…

“Io non sono nessuno per giudicare le scelte degli altri, la vita corre a tremila all’ora. Oggi se stai fermo due settimane, dobbiamo rilanciarci tutti. Io parlo per me: se dovessi fare TV, lo farei mettendomi in prima persona con la mia musica, il mio canto e magari insieme ad altri cantanti.”

La vedremo il 27 in ‘Meravigliosamente‘, in onda su Rai, mentre non ci sarà a Sanremo perché ha dichiarato che non ha mandato brani. In futuro?

“In futuro si vedrà. Sarebbe un sogno che si corona, un obiettivo, e non posso esimermi da quello che è il sogno Sanremo, il palco più importante che abbiamo. Bisogna focalizzarsi però sul proprio percorso: se domani avrò il brano giusto, ho seminato qualcosa nel mio percorso artistico e ho la forza di presentarmi, lo farò. Soprattutto in chi fa la musica pop, sono pochi quelli che si permettono il lusso di dire che Sanremo non fa parte dei suoi obiettivi, è del tutto rispettabile ma credo che una grandissima percentuale di artisti abbia quel sogno nel cassetto. E ce l’ho anch’io come un po’ tutti”.

Come ha vissuto lo scorso anno la vittoria, che era anche un po’ sua dato che ha scritto il testo, di ‘Per sempre sì‘?

“È stata una grande emozione perché oltre aver collaborato alla scrittura del brano, lo cantava un genitore. Era un po’ strano il tutto, e poi papà ci riprovava dopo 17 anni dall’ultimo Festival del 2009. È stato un po’ magico, una doppia soddisfazione: un genitore che lo vince e il brano co-scritto da te con altri autori bravissimi.

La risposta è stata inaspettata ma meritata, meritata per lui, perché non è la vittoria di Sanremo secondo me. È un po’ il coronamento di tutto quello che lui ha costruito negli anni, dei sacrifici fatti. Io ho vissuto appieno tutta la sua carriera perché sono nato che papà era ancora molto giovane, ho saltato solo la parte adolescenziale. In giro si pensa che le cose arrivino dal nulla ma la realtà è diversa. Ho vissuto anche i momenti duri quando ero più piccolo, adolescente, dove c’era veramente poco e niente a casa. Lui ci ha sempre creduto.

A differenza di chi pensa che siamo nati con la camicia, io non sono nato assolutamente con la camicia. Molto spesso gli artisti, anche nei testi, raccontano che vengono dal nulla. Noi non lo abbiamo mai fatto, abbiamo sempre trattato come genere musicale tutt’altro. Ma ti posso garantire che anche io vengo dal nulla, io a prescindere da papà. Lui credeva nel sogno, nella musica anche quando le cose non giravano.

Io ho vissuto il nulla cosmico e abbiamo sempre tirato avanti; quando ero più piccolo ho virato sulla strada del carcere, ero uno scugnizziello, si viveva alla giornata e non ho preteso nulla da nessuno. Ecco perché non mi allargo mai in certi discorsi perché sono cose personali, private, non c’è bisogno di ostentarle, anzi. Quello che è avvenuto a lui è il coronamento di una carriera che si è costruito e mi ha lasciato un segno importante.

Io sono 12 anni che faccio musica, ho iniziato un po’ più tardi rispetto a lui perché giocavo a calcio ma sono sempre 12 anni. Ho fatto tanta esperienza, gavetta, e sono ancora qui a farla. Non pretendo nulla, le cose o succedono o succedono. Farò musica per sempre”.

L’ha anche spinto poi a pubblicare ‘Rossetto e Caffè’. Cosa ha pensato delle critiche invece al testo, dato che l’avevi scritto anche un po’ tu, di ‘Per Sempre Sì’?”

“Sanremo è una macchina così grossa che pure se scrivi il testo più bello del mondo la critica si fa comunque. Quando qualcuno fa successo, in Italia la critica è sempre a portata di mano; a tante persone non fa piacere il successo degli altri. Se stai nel tuo, nella zona di confort è tutto pesante. Quando inizi a rompere le righe e stare ovunque, noti l’insofferenza di chi cerca di smontarti. Non esiste nessuno che piaccia a tutti.

Poi c’è anche una differenza tra la critica costruttiva e quella offensiva e oggi si sta perdendo un po’ il senso della ragione perché la gente si sente in diritto di offendere sui social, con profili fake, usando profili aperti per intossicare la giornata. Ma dall’altro lato c’è un essere umano: o lo ignori anche se ci sono giornate in cui sei più sensibile e te la prendi, o se sei impegnato, le cose vanno bene, te ne freghi. Se invece in quel momento ti fermi e leggi quelle cose… È tutta una questione di come scorre la vita”.

Concludo con qual è il suo sogno più grande, il Maradona?

“Domanda da un milione di euro! Credo sia tutta una conseguenza, essendo una persona molto realistica mi viene un po’ d’ansia a pensare al Maradona, che sarebbe il sogno di qualsiasi artista napoletano. Ma non esiste solo il Maradona a Napoli, esistono tanti posti magici.

Il primo sogno, e te lo dico con più concretezza, è quello di fare tanti concerti con i paganti veri. Non per una questione economica ma perché significa che la gente pur di vederti acquista un biglietto: che siano 500, 1.000, 2.000 o 20.000, 30.000, quella è la soddisfazione più grande. Il primo obiettivo è entrare nel cuore delle persone.

Sogno fantasia sicuramente arrivare a Sanremo e aprire un tour nei palazzetti e stadi, ma dipendono da tanti fattori. Puoi anche fare Sanremo e l’anno dopo non sei in grado di farlo perché non dipende solo da un Sanremo. Per entrare nel cuore delle persone, essendo figlio d’arte, oggi ci vuole un po’ più di fatica, di credibilità e lo posso fare solo attraverso la musica”.

Si sente di faticare il doppio con quel cognome.

“È la verità, ormai ci convivo da sempre. Visto e considerato che amo così tanto fare musica e ci vivo quotidianamente nel farlo, io penso a quello. Se un domani dovesse succedere qualcosa, a me nessuno mi ha regalato nulla, questo lo posso garantire e firmare.

Le cose me le sto sudando e non sono uscito dal nulla, ho iniziato dodici anni fa in silenzio, costruendo tutto con la gavetta. C’è chi ha la fortuna di arrivare subito col pezzo o col trend, ma quello è un altro campionato, non è il mio. Io seguo un altro iter, quindi penso a me. E se domani avrò la fortuna di avere un successo più grande, mi sentirò anche più pronto avendo le spalle larghe avendo fatto un po’ di esperienza”.