Fans di Forbidden fruit siete pronti a scoprire cosa ci riserveranno i nuovi episodi del serial drammatico turco in onda dal 21 al 27 novembre su Canale 5? La serie va in onda dal lunedì al sabato in daytime, con episodi ricchi di colpi di scena. Curiosi di scoprire cosa ci attende? Continuate a leggere per scoprirlo insieme a noi.

Forbidden fruit trame puntate italiane (al 27 novembre)

Sahika riesce a conquistare un posto importante accanto a Hasan Ali proprio durante un appuntamento di lavoro di grande rilievo. La donna sfrutta ogni occasione per rafforzare la fiducia dell’uomo nei suoi confronti e, nel tentativo di apparire più affettuosa e affidabile, si fa fotografare insieme al piccolo Halit Can. Nel frattempo, Ender incontra Kaya per effettuare una videochiamata con Yigit, mantenendo vivo il rapporto con l’ex marito nonostante le tensioni ancora irrisolte tra loro.

Yildiz e Asuman cadono nel panico quando si accorgono che la collana di Asuman è sparita. Non sapendo come uscire da quella situazione, decidono di attribuire la responsabilità a Diana, accusandola ingiustamente di aver rubato il gioiello. Il loro piano, però, non dura a lungo. Feride interviene e smonta la loro versione davanti a Cagatay, rivelando la verità. L’uomo resta profondamente amareggiato e deluso dal comportamento della moglie, ormai sempre più abituata a ricorrere alle menzogne.

Il piano contro Cansu nelle prossime puntate Forbidden Fruit

Cagatay, Emir e Caner decidono di collaborare per mettere Cansu con le spalle al muro e dimostrare quali siano le sue reali intenzioni. Cagatay finge di aver litigato duramente con Yildiz e si trasferisce in un hotel. Qui mette in scena anche una falsa ubriacatura, sicuro che Cansu avrebbe approfittato della sua presunta vulnerabilità. La donna abbocca e raggiunge l’uomo, arrivando persino a infilarsi nel suo letto, convinta di poterlo controllare.

A quel punto, però, Cagatay le rivela di conoscere il suo piano. La situazione precipita quando Yildiz entra nella stanza e li sorprende insieme. La donna interpreta immediatamente la scena come una prova di tradimento. Sebbene Cagatay tenti di spiegarle che si tratta di una messinscena, Yildiz non vuole ascoltarlo e decide di lasciare la casa insieme a Halit Can e Asuman.

La morte di Mahmut

Hasan Ali vuole punire Mahmut per la sua infedeltà, ma le sue istruzioni vengono fraintese. Mahmut finisce per credere di dover eliminare Sahika e tenta di aggredirla. Durante la colluttazione, tuttavia, Sahika riesce a difendersi e uccide l’uomo sostenendo di aver agito per legittima difesa.

Temendo di essere coinvolta nell’omicidio, la donna escogita un nuovo piano e coinvolge Zehra. Dopo averla stordita con alcuni farmaci, la fa ritrovare accanto al cadavere, così da indirizzare i sospetti verso di lei. Quando Hasan Ali e Sedai arrivano sul posto, comprendono la gravità della situazione e sono costretti a decidere come gestire le conseguenze dell’accaduto.

Nuovi guai per Yildiz nei prossimi episodi Forbidden fruit

Yildiz deve inoltre fare i conti con una difficile situazione economica. Un quadro acquistato all’asta viene danneggiato accidentalmente da Halit Can, lasciandola con una somma ingente da recuperare. Per evitare di perdere il denaro investito, Yildiz chiede aiuto a Ender e organizza una vendita segreta dell’opera a Hasan Ali.

Per convincere il suocero, sostiene che il dipinto appartenga a una sua cara amica bisognosa di denaro. Hasan Ali, però, non si lascia ingannare facilmente. Le verifiche effettuate da Sedai dimostrano che il quadro è in realtà di proprietà della stessa Yildiz. Furioso, Hasan Ali convoca l’intera famiglia a casa di Cagatay e affronta duramente la nuora davanti a tutti.

Cagatay prende le difese della moglie e, esasperato dalle continue interferenze del padre, lascia l’abitazione. Yildiz rimane profondamente scossa dalla vicenda e promette a sé stessa di smettere di ricorrere alle bugie.

Cos’altro accade nella dizi turca di Canale 5?

Dopo il divorzio da Hasan Ali, Kaya torna a Istanbul per stare vicino alla sorella Sahika. Durante una cena organizzata a casa di Yildiz, Sahika lascia intendere che l’ex marito potrebbe averla tradita proprio con Ender. Le sue insinuazioni alimentano immediatamente nuovi pettegolezzi e riaccendono i sospetti. Ender, intanto, confessa a Caner di essere rimasta turbata dall’incontro con Kaya. Il suo atteggiamento freddo e distaccato la ferisce, anche se tra i due sembra esserci ancora un legame difficile da cancellare.

Sahika e Ömer preparano una strategia misteriosa per mettere Cansu in difficoltà durante una serata. Parallelamente, Hasan Ali affronta Ender, accusandola di aver aiutato Yildiz a risolvere i problemi legati ai suoi debiti. In seguito si scontra anche con Cagatay, ormai stanco delle bugie della moglie e delle ingerenze paterne. Il giovane prepara le valigie e decide di trasferirsi in hotel.

Ender rifiuta un invito di Hasan Ali, apparentemente legato a motivi di lavoro, preferendo incontrare Kaya. Il confronto tra i due ex coniugi è intenso: riaffiorano vecchi rancori, ma anche la possibilità di recuperare il rapporto. Nel frattempo, Yildiz escogita un piano disperato insieme a Emir. I due si recano in una clinica e si fingono una coppia incapace di avere figli. Grazie all’aiuto di una donna incinta, riescono a ottenere tre test positivi intestati a Yildiz. Quando Cagatay sta per allontanarsi definitivamente, lei gli annuncia di essere incinta. La falsa notizia riesce a fermarlo: Cagatay la perdona e Yildiz riconquista, almeno per il momento, la sua fiducia.