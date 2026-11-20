Tutti vogliono essere qualcuno, ma pochi sanno davvero chi sono. È una frase che racchiude molto del mondo artistico di R£D, giovane artista classe 2005 originaria di Vicenza, che con il suo primo EP “Blood”, pubblicato il 13 novembre per Untourable, sceglie di raccontarsi senza filtri, mettendo al centro esperienze personali, ferite e situazioni che hanno contribuito a definirne l’identità.

Intervista a R£D per il suo primo EP “Blood”

Sei tracce, da “R£seller” a “No Trust”, che attraversano un universo fatto di rabbia, dolore, disillusione e precarietà. Le produzioni di Estremo, Shadyboy e Richard Church accompagnano una scrittura diretta, personale, che non cerca di addolcire la realtà né di renderla più accettabile agli occhi degli altri.

Un progetto che nasce dall’esigenza di dare voce a ciò che spesso rimane dentro. «“Blood” è tutto quello che ho dentro, tutto quello che mi scorre nelle vene, le esperienze che ho vissuto e che fanno parte di me. Ci sono cose che ti porti addosso e che non puoi cambiare, ce l’hai nel sangue», ha raccontato l’artista presentando il disco.

R£D: «Sono ancora alla ricerca della mia identità»

Nel corso dell’intervista rilasciata a noi di SuperGuidaTV, R£D ha parlato innanzitutto della frase che accompagna il progetto, “Tutti vogliono essere qualcuno, pochi sanno davvero chi sono”. Una riflessione che riguarda anche il suo percorso personale: «Sono ancora alla ricerca della mia identità, però riconosco certi aspetti di me». Una consapevolezza che non significa avere tutte le risposte, ma iniziare a riconoscersi attraverso ciò che si è vissuto.

Raccontare esperienze così intime non è stato un ostacolo. Anzi, per R£D la musica è nata proprio da questa necessità: «Per me è fondamentale. Ho iniziato per questo, per sfogarmi un po’ da quello che sentivo. Non lo trovo difficile, è spontaneo». Un modo per alleggerire il peso di determinate esperienze e trasformarle in qualcosa che possa arrivare anche agli altri.

Nel suo EP trovano spazio temi delicati come il lutto, le dipendenze e la precarietà. Non sono argomenti scelti per costruire un’immagine o per provocare, ma fanno parte della quotidianità dell’artista. «Sento il bisogno di parlare di questa realtà perché è la realtà che vivo, è quella che mi circonda», ha spiegato, aggiungendo che la musica ha rappresentato per lei una vera valvola di sfogo, un modo per togliersi alcuni pesi di dosso.

Tra le emozioni affrontate nel disco, quella più difficile da tradurre in musica è stata la disillusione, insieme alla necessità di trovare comunque la forza di andare avanti. Rabbia, tristezza e dolore, invece, sono sentimenti che emergono più spontaneamente: «Sono le cose più semplici, perché vengono fuori di botto anche nella normalità».

Il giudizio degli altri e la scelta di non indossare maschere

In “Blood” c’è anche uno sguardo sulla società e sul modo in cui vengono giudicate le persone che vivono situazioni di fragilità o si ritrovano ai margini. R£D non nasconde di essersi confrontata con incomprensioni e pregiudizi: «Secondo me, nella società di tutti i giorni, in qualunque ambito vieni giudicato e non capito. È difficile trovare un ambiente in cui questo non accada». Esperienze che, paradossalmente, hanno contribuito a darle una direzione: «Sono state comunque motrici di quello che sto facendo ora e di quello che sono adesso. Quindi, da un certo lato, meglio così».

Anche sul piano musicale, la coerenza tra ciò che racconta e ciò che ascolta è fondamentale. Le sonorità trap e le atmosfere scure ed essenziali dell’EP accompagnano una scrittura che lascia poco spazio alle sovrastrutture. «Un beat deve trasmettermi qualcosa e da lì poi viene tutto da sé», ha raccontato parlando del lavoro in studio e della collaborazione con i produttori del progetto.

Il rapporto con lo studio resta per lei particolarmente importante, anche dopo l’esperienza dal vivo al MI AMI Festival di Milano, lo scorso 22 maggio. Salire su un palco così importante per presentare la propria musica è stato uno slancio significativo, un’esperienza che ha definito «abbastanza crazy». Eppure, quando si tratta di scegliere, lo studio rimane il suo spazio privilegiato: «È un po’ la mia cosa, lo preferisco. Lo studio rimane la mia casetta».

C’è poi una presa di posizione chiara rispetto a un panorama musicale in cui spesso sembra necessario mostrarsi sempre vincenti, sicuri e perfetti. R£D sceglie un’altra strada, quella della spontaneità e delle contraddizioni: «Secondo me c’è proprio bisogno di qualcuno che occupi quello spazio, perché è difficile trovarne. Sono tutti lì a ostentare, ostentare, e poi la realtà è diversa. Io decido di essere come sono e fine».

«Vorrei che chi ascolta la mia musica non si sentisse solo»

“Blood” rappresenta soltanto il primo capitolo di un percorso ancora tutto da scoprire. R£D non pretende di avere già definito ogni aspetto della propria identità artistica e guarda al futuro lasciando aperta la possibilità di nuove evoluzioni. C’è però un desiderio che ha già molto chiaro: arrivare alle persone attraverso le proprie canzoni.

Alla domanda su cosa vorrebbe lasciare a chi ascolterà l’EP, la risposta è forse la più significativa dell’intera intervista: «Sicuramente il semplice fatto di ritrovarsi nei miei testi, di sentirsi meno soli, un po’ più capiti. Per me è il top. L’importante è che chi ascolta la mia musica non si senta solo».

Ed è proprio qui che si trova il senso di “Blood”: non soltanto un racconto personale, ma la possibilità che esperienze individuali diventino qualcosa in cui anche gli altri possano riconoscersi. Perché, come suggerisce il titolo del progetto, alcune cose ci scorrono dentro e ci accompagnano nel tempo. La differenza sta nel trovare il coraggio di raccontarle.