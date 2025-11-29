Dopo il successo dello scorso anno, anche la finale di X Factor 2025 sarà in diretta da Piazza del Plebiscito di Napoli e sarà trasmessa, in chiaro, in tv. Scopriamo insieme chi sono i quattro finalisti e dove vedere il talent.

Finale di X Factor 2025: dove vederla in tv

Per la seconda volta nella storia del programma, la finale di X Factor 2025 si terrà in esterna. Super ospite della serata, che sarà condotta come sempre da Giorgia, sarà Laura Pausini. I quattro coach (Achille Lauro, Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi) hanno guidato, nel corso dei sei live, i quattro contendenti che si giocano la vittoria.

Ma dove vedere la finale di X Factor 2025 in tv? L’ultima puntata del talent è in programma per giovedì 4 dicembre 2025 dalle ore 21.00 in Piazza del Plebiscito a Napoli. Sarà possibile vederla per chi ha un abbonamento su Sky, in streaming su NOW, e in chiaro su TV8.

Durante la finale i quattro porteranno sul palco il loro Best of, un medley dei brani che hanno cantato durante i precedenti sei live, l’inedito e il loro cavallo di battaglia, la “My Song”.

Chi sono i quattro finalisti: Rob, Delia, PierC ed eroCaddeo

A contendersi la vittoria di X Factor 2025, show Sky Original prodotto da Fremantle, sono quattro concorrenti, di cui due catanesi. In semifinale sono infatti stati eliminati Tomasi e Tellynonpiangere, una scelta che vedrà in finale un concorrente per ognuno dei quattro coach.

La favorita, dato che è stata la più votata dal pubblico durante la prima manche della semifinale, è rob della squadra di Paola Iezzi. In finale ci sono anche DELIA (squadra Jake la Furia), PierC (Francesco Gabbani) ed eroCaddeo (Achille Lauro).

ROB – Nome d’arte di Roberta Scandurra, giovane nata a Catania nel 2005. Nel 2022 ha vinto il Tour Music Fest come Artist of the Year e un anno dopo ha frequentato un workshop a Boston grazie a una borsa di studio. Il suo primo singolo, pubblicato nel 2025, è ‘Lei con te’.

DELIA – Nome d’arte di Delia Buglisi, nata a Catania nel 1999. Laureata al Conservatorio della sua città natale, nel 2024 ha vinto la borsa di studio come Miglior cantautrice presso Isola degli Artisti che le ha consentito di aprire i concerti di Serena Brancale.

PierC – Nome d’arte di Piercesare Fagioli, nato a Milano nel 2000 e cresciuto a Casale Monferrato. Ha studiato pianoforte e teoria musicale ed è diplomato al Conservatorio di Torino.

EroCaddeo – Nome d’arte di Damiano Caddeo, nato a Modena e cresciuto in Sardegna ma ora vive a Torino. Nel 2022 pubblica il suo primo singolo ‘Gravità zero‘, seguito dai brani ‘Prima vera‘ e ‘Non esiste’. Nel 2025 esce il suo EP con il singolo ‘Luglio‘.