Ieri, 5 dicembre, si è tenuta in Piazza del Plebiscito, a Napoli, la finale di X Factor. La vincitrice della serata è stata Mimì, giovane cantante di 17 anni che con la sua incredibile voce è riuscita a conquistare migliaia di spettatori. Vediamo insieme le pagelle della serata conclusiva.

Le pagelle dei concorrenti nella serata conclusiva di X Factor 2024

Mimì

Si inizia con Mimì, trionfatrice indiscussa della serata. La giovane artista, con un carisma naturale e una voce fuori dall’ordinario, ha regalato delle performance davvero coinvolgenti, emozionando il pubblico di Piazza del Plebiscito, i giudici e gli spettatori a casa. La serata inizia con una cover di Because The Night di Patti Smith, per poi continuare con la seconda manche, il Best Of, dove ha riassunto il meglio del suo percorso nello show.

Ma è con l’interpretazione del suo inedito Dove si va, scritto da Madame, che Mimì dimostra una piena padronanza del palco. Una vittoria decisamente meritata.

Voto: 9

Les Votives

Questo gruppo scalda la piazza a suon di rock, contando già su un gruppo di fan affiatati che, dalla piazza, li ha molto motivati. Arrivano secondi, posizione che, come è stato ricordato anche durante la conferenza stampa, avevano raggiunto anche i Måneskin qualche anno fa, con l’augurio che possa portare anche a loro fortuna.

Les Votives, durante la prima manche, si sono esibiti con “Someone Like You di Adele, performance intensa anche se un po’ lontana dal loro stile musicale. Hanno poi proseguito con il Best Of, ma è stato il loro inedito Monsters, brano molto rock e dinamico, a riscuotere particolare successo. Il loro percorso, partito un po’ timidamente, è riuscito a conquistare molti spettatori durante la finale.

Voto: 7.5

I Patagarri

Questa giovane band, che ha conquistato la terza posizione sul podio, domina il palcoscenico con furore ed energia, rendendo contagiosa la loro adrenalina. Con un ritmo dalle note vintage, i Patagarri lasciano il segno con un sound interessante e ricercato.

Partendo con una rivisitazione della canzone di Mary Poppins, hanno spiazzato a suon di jazz con “Cam-Camini’. Poi, è arrivata anche per loro la seconda manche, dove hanno ripercorso il loro percorso nello show. Il momento più alto è stato rappresentato dal loro inedito, Caravan, un brano capace di far ballare un’intera piazza. Siamo certi che sentiremo questa canzone ancora per molto.

Voto: 8.5

Lorenzo Salvetti

Arrivato in quarta posizione, anche Lorenzo è una giovanissima stella in ascesa. A soli 17 anni, dimostra una padronanza e una maturità notevole nel gestire un intero palco che canta con lui. Lorenzo inizia con l’esibizione di Cosa mi manchi a fare, brano di Calcutta, e la piazza si emoziona con lui, raggiungendo uno dei momenti di maggiore connessione con il pubblico. Dopo il Best Of, è anche per lui il momento del brano inedito Mille concerti, una canzone che è riuscito a interpretare con notevole maestria. Nonostante la giovane età e un po’ di timidezza, Lorenzo è riuscito comunque a rivelare una maturità artistica degna di nota.

Voto: 7 e mezzo

Le pagelle dei giudici e della conduttrice

Giorgia

Dopo questo percorso ad X Factor, Giorgia dimostra delle doti da conduttrice davvero notevoli. Il suo debutto alla conduzione è stato coinvolgente ed entusiasmante, riuscendo a intrattenere ed evidenziare alcune delle situazioni più emozionanti. Tra i momenti più belli della serata, il debutto con Gigi D’Alessio come omaggio a Pino Daniele. Oltre ad essere una grandissima performer, Giorgia illumina la serata con la sua bravura, professionalità ed energia.

Voto: 9

Manuel Agnelli

Nonostante le (comprensibili) lamentele sul freddo, Manuel Agnelli ha continuato a supportare non solo alla sua “protetta” Mimì, vincitrice della serata, ma ha anche elogiato continuamente tutti gli altri artisti in gara, mostrandosi una leadership davvero significativa.

Voto: 7.5

Achille Lauro

Tra i giudici, Achille Lauro è stato quello più coinvolgente durante la serata della finale. Ha presentato gli artisti con piccoli monologhi originali, sempre perfettamente coerenti e il linea con il suo stile eccentrico, scatenando la piazza in vari momenti grazie alla sua energia distintiva.

Voto: 8.5

Paola Iezzi

Anche Paola Iezzi si è dimostrata entusiasta per tutte le performance degli artisti in gara. Ma non solo: ha regalato alla piazza un bellissimo momento dove ha presentato la sua nuova canzone, Club Astronave. Poi, insieme alla sorella Chiara, hanno scatenato il pubblico con alcuni dei loro successi più grandi, Festival e Vamos a Bailar.

Voto: 8.5

Jack La Furia

Infine, Jack La Furia, pur non essendo il più partecipativo dei giudici durante la serata, ha offerto parole di incoraggiamento ed entusiasmo per tutti gli artisti in gara, dimostrando un forte supporto. Rispetto agli altri infatti, è sembrato un po’ meno coinvolto, ma comunque si è mostrato entusiasta della grande serata in piazza.

Voto: 7