Chi ha vinto X Factor 2024: la vincitrice è Mimì Caruso

Chi ha vinto X Factor 2024? La finale, in diretta da Piazza del Plebiscito a Napoli, è andata in onda giovedì 5 dicembre su Sky, in simultanea in chiaro su Tv8 e in streaming su Now. È stata la conduttrice Giorgia ad annunciare il nome della vincitrice di X Factor, Mimì. Vediamo insieme cosa è accaduto durante questo live all’insegna della musica e con omaggi al capoluogo partenopeo.

Chi ha vinto X Factor 2024: la vincitrice è Mimì

Robbie Williams ha aperto la finale di X Factor 2024 che per la prima volta si è tenuta in una piazza all’aperto, Piazza del Plebiscito a Napoli. Il cantante è stato l’ospite d’onore in una serata che ha visto la partecipazione anche dello chef Antonino Cannavacciuolo e di Gigi D’Alessio. Gigi D’Alessio ha emozionato insieme a Giorgia sulle note di ‘Napule è’ in un omaggio a Pino Daniele. Poi Paola Iezzi ha cantato con la sorella Chiara e le due hanno scelto per l’occasione un outfit azzurro.

A condurre la serata, in una piazza calorosissima nonostante il vento, è stata Giorgia. In finale sono arrivati tre concorrenti di Achille Lauro (Les Votives, I Patagarri e Lorenzo Salvetti) e una di Manuel Agnelli (Mimì). I quattro si sono esibiti in tre manche: nella prima hanno scelto la loro my song, nella seconda in un medley dei loro best of, le loro migliori esibizioni durante i precedenti live, nella terza i loro inediti.

Al termine di ogni manches è stato chiuso il televoto che per la prima volta non ha visto eliminare nessun concorrente. I quatto sono arrivati allo scontro finale e i loro voti si sono sommati e hanno visto Mimì ottenere più voti.

La classifica finale

Al quarto posto si è classificato Lorenzo Salvetti, terzi sono stati i Patagarri, secondi i Les Votives. Prima Mimì che ha fatto vincere per la prima volta Manuel Agnelli dopo sei edizioni come giudice di X Factor. Mimì, che in conferenza stampa aveva detto di volersi godere Napoli, ha conquistato un contratto discografico con la Warner.