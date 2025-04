Come ogni settimana l’astrologo Branko, per il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ha fornito le previsioni dell’Oroscopo settimanale. L’esperto di astrologia ha preparato segno per segno, i pronostici zodiacali per il periodo che va dal 4 al 10 aprile 2025. Cosa dicono le stelle e cosa dovranno aspettarsi i nati sotto i vari segni da questa settimana? Scopriamolo insieme grazie all’Oroscopo di Branko dal 4 al 10 aprile 2025.

Oroscopo di Branko d dal 4 al 10 aprile 2025

Ecco di seguito le previsioni dei segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, fornite da Branko per la settimana che va dal 4 al 10 aprile 2025.

Oroscopo Branko Ariete

Sabato 5 Primo quarto agitato a causa della casa e della famiglia; con questo Marte non riuscite a trattenervi ed è un peccato, perché domenica 6 la Luna vi chiede di dedicare tempo alla persona amata, di sognare insieme un futuro che di certo verrà, chi guarda nelle stelle future ve lo assicura. Intanto voi cercate di non fare grossi danni, il resto verrà da solo. Nuovi incontri portati da Venere sono un regalo prezioso pure per l’attività, giocate su più tavoli con furbizia, presto verrà l’occasione d’oro. INCONTRO SÌ: Gemelli, mano nella mano. Vergine, una dolce compagnia, non sottovalutatela.

Oroscopo Branko Toro

La forza del vostro amore si concentra soprattutto sui nuovi incontri. Le occasioni capitano di continuo, basta che vi guardiate intorno. Sembrano flirt occasionali, fuochi di passione, ma potrebbero sorprendervi positivamente e durare molto più a lungo di quanto avevate previsto, sabato 5 la Luna al primo quarto lo conferma, anche mercoledì 9 e giovedì 10 sono giornate propizie. La vita di relazione è molto importante anche per l’attività: uscire, conoscere, rafforzare i legami aumenta le chance di farvi largo nel vostro settore. INCONTRO SÌ: Capricorno, insieme andrete lontano. Bilancia, se non è amore, come definirlo?

Oroscopo Branko Gemelli

Sabato 5 si forma il Primo quarto di Luna nel settore pratico: si delinea un affare che può incrementare il patrimonio. Pensateci due volte però prima di lanciarvi, le clausole dei contratti vanno lette attentamente e vagliate da un esperto, non dovete essere impulsivi. Se potete, prendetevi un po’ di tempo per approfondire, la seconda metà di aprile è più favorevole per firme e accordi e voi sarete più lucidi e incisivi. Potete, invece, concedervi qualche intemperanza in amore. Non compromettete una relazione che funziona. INCONTRO SÌ: Un altro Gemelli… vi capite al volo. Scorpione, per il sesso non lo batte nessuno.

Oroscopo Branko Cancro

La vita amorosa ha una grande forza in questo momento, nei nuovi incontri – probabili con il vostro Primo quarto che si forma sabato 5, ma pure mercoledì 9 e il 10 – non lasciatevi smontare dalla differenza d’età, se c’è vera sintonia i problemi si superano insieme. Siete molto attraenti, è anche bella questa voglia di rischiare che non frenate in alcun modo, Marte nel segno vi rende audaci.Anche per la professione è un momento propizio, cercate di concentrare ora gli impegni più importanti, tutto cambierà da metà aprile. INCONTRO SÌ: Pesci, lo conoscete bene… Acquario, cosa vuole da voi? Chiedeteglielo pure.

Oroscopo Branko Leone

Il Primo quarto di Luna di sabato 5 vi può portare una giornata di incertezza, in cui vi assalgono dubbi esistenziali, mettete in discussione tutto ciò che avete raggiunto finora. Sarà quel che davvero volete oppure la vostra strada deve dirigersi altrove? È normale porsi queste domande, ma se l’obiettivo è più ambizioso, dovete raddoppiare gli sforzi, non fermarvi. L’introspezione va bene, ma vi conviene anche guardarvi intorno, qualcuno vi ostacola senza farsi notare. Coltivate il vostro sogno d’amore, presto riuscirete a realizzarlo. INCONTRO SÌ: Ariete, come te nessuno mai. Pesci, fra di voi nasce un’intesa importante.

Oroscopo Branko Vergine

Sabato 5 la Luna al Primo quarto annuncia un incontro che vi dà una scossa, un sodalizio amoroso o professionale che promette bene per l’avvenire, dovete avere fiducia nel futuro e in voi stessi. Ci sono ancora incomprensioni con il coniuge, con i figli, a volte siete troppo rigidi, intransigenti, anche se lo fate per il loro bene potreste risultare irritanti – soprattutto colpa di Venere e Mercurio opposti, ma che non hanno la forza di spezzare legami importanti. Per gli affari meglio attendere: a metà mese il cielo sarà più solido e voi più sereni. INCONTRO SÌ: Toro, quando ne avete bisogno lui c’è sempre. Cancro, che attrazione fra voi!

Oroscopo Branko Bilancia

Dovete avere ancora un po’ di pazienza, sabato 5 la Luna al Primo quarto annuncia un attacco alla vostra figura professionale, ma voi potete sostenere la sfida con il vostro talento. Fantasia e serietà nell’impegno non vi mancano, siete però un po’ stanchi, sia fisicamente sia psicologicamente, quindi vi conviene prenderla con calma prima di contrattaccare, datevi tempo, fatevi aiutare da qualche buon consiglio di un esperto. Accanto a voi poi c’è sempre la persona amata, domenica 6 e lunedì 7 c’è la Luna che vi avvolge. INCONTRO SÌ: Sagittario, quanti bei ricordi insieme… Leone, la forza del destino.

Oroscopo Branko Scorpione

Quasi tutto il cielo è schierato con voi: Mercurio, Venere, Marte, Saturno sono eccellenti, Sole e Nettuno non vi disturbano. Sabato 5 la Luna forma il Primo quarto nel punto del vostro cielo che rappresenta luoghi lontani, estero, perfezionamenti nello studio, potete vincere con facilità la sfida che vi hanno lanciato i concorrenti, ma saprete vincere anche quella con voi stessi? A volte vi blocca una strana paura, preferite restare ben protetti nel vostro nascondiglio. E in amore che farete? Ora potete ottenere tutto! INCONTRO SÌ: Pazzi per un Capricorno che non vi fa dormire tranquilli. Ariete, da lui volete tutto.

Oroscopo Branko Sagittario

Sabato 5 Luna forma il Primo Quarto in un punto nevralgico del cielo, si sblocca qualcosa che riguarda un’eredità, proprietà in comune, un finanziamento richiesto da tempo. Ma non potete per ora cantare vittoria, gli ostacoli burocratici e i cavilli legali da sciogliere sono ancora un bel po, ma almeno una strada è tracciata, ora dovete seguirla senza forzare: la spunterete. In amore è meglio fare tutto alla luce del sole, adesso tattiche e stratagemmi producono l’effetto opposto… Arriva qualcuno che vi scalda cuore e sensi, finalmente! INCONTRO SI: Acquario, ditegli quel che provate una volta per tutte. Vergine, simpatica canaglia.

Oroscopo Branko Capricorno

In cielo diviso a metà: da un lato affetto e simpatia nei vostri confronti da parte di amici cari, colleghi, fratelli; dall’altro tensione che continua nella famiglia d’origine a causa dei parenti anziani che richiedono cure e attenzione ma difficilmente sanno dirvi “grazie” Anche nel matrimonio c’è un po’ di maretta, causata dal Primo quarto di sabato 5 – ma tutto dipende dalla vostra stanchezza, questo Marte sta esaurendo le vostre risorse fisiche e mentali. Ma non dovete scoraggiarvi, questo transito faticoso è quasi alla fine. Bene il lavoro. INCONTRO SI: Danza passionale con lo Scorpione. Toro, ha messo radici nel vostro cuore.

Oroscopo Branko Acquario

La vostra attenzione ora è assorbita dagli affari, banche, immobili, investimenti, la situazione è fervida di spunti, sapete contrattare e concludere, alla fine il vostro conto in banca tende a crescere. State attenti a controllare bene tutte le clausole di quel che firmate, il nuovo Nettuno è entusiasmante, ma potrebbe portarvi un eccessivo ottimismo. Vi date anche un gran daffare per cercare un nuovo impiego, sabato 5 Luna al Primo quarto porta una bella notizia, un contatto utile. Ma non trascurate il vostro amore! INCONTRO SÌ: Come prima, più di prima con la Bilancia. Sagittario, amarvi è sentirvi liberi.

Oroscopo Branko Pesci

Sabato 5 Luna primo quarto si forma nel vostro cielo dell’amore – passione, empatia e sentimento sono finalmente uniti, potete innamorarvi all’improvviso o vivere una relazione perfetta. A parte Giove – che vi chiede di rispettare leggi e regolamenti, scadenze con il fisco e burocrazia – non avete nel cielo un solo nemico. Il che significa che potete far valere appieno le vostre belle qualità, siete liberi di scegliere la vostra strada. Tutta questa libertà vi lascia disorientati? Ancorate il vostro vascello a un porto sicuro, al vostro caro amore… INCONTRO SÌ: Il calore di un Leone vi avvolge e vi rilassa. Cancro, più passionale di tutti.