Oroscopo Paolo Fox del giorno, martedì 6 maggio 2025

Oroscopo Paolo Fox di oggi, 6 maggio 2025. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La Luna attiva nel segno favorirà soprattutto le questioni di carattere pratico ed economico. Sapete bene che l’ottimismo sta tornando nella vostra vita anche per quanto concerne le relazioni. Dal 12 maggio avrete stelle molto positive soprattutto se dovete rinnovare o concludere un accordo importante. Se ci sono da fare delle richieste anche per ottenere agevolazioni, questo è il momento giusto. Questo è un cielo importante anche per rinnovare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Dopo la fase confusa di ieri, adesso inizia una fase di lucidità che vi permetterà di affrontare a testa alta questa fase piena di cambiamenti. Ci sono delle prese di posizioni molto forti che avete assunto di recente anche perchè non siete più disposti ad accettare situazioni scomode o soprusi soprattutto in ambito lavorativo. Pochi pensavano che voi avreste avuto l’ardore di stravolgere la vostra vita anche perché in genere siete restii ai cambiamenti, ma adesso state capendo che non avete davvero altra scelta.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa è una giornata favorevole per il vostro segno anche grazie al supporto della Luna. State facendo bei passi in avanti soprattutto sul lato finanziario e per quanto concerne le questioni lavorative. E’ un momento propizio anche per affrontare alcune questioni spinose anche perchè avete Giove dalla vostra parte che parla di soluzioni nuove a questioni concrete. Dal punto di vista sentimentale chi proviene da una fase pesante e confusa, adesso avrà qualcosa in più e potrà contare su stelle che favoriranno rapporti più distesi e concilianti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

In questa fase state capendo che qualcosa non funziona in amore. Secondo l’Oroscopo del giorno, state capendo che lo sguardo del vostro partner non è più lo stesso di prima e che sta mancando soprattutto quell’affetto che in genere avete ricevuto dalla vostra dolce metà e quelle attenzioni che per voi sono linfa vitale. Se avete conosciuto una persona intrigante sarete un po’ diffidenti forse perchè potrebbe trattarsi di una persona che non ve la racconta giusta.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Queste stelle vi permetteranno davvero di sognare in grande anche perchè avete una ampia concentrazione di pianeti dalla vostra parte che favoriranno soprattutto coloro che stanno lavorando a progetti ambiziosi. Sarà più facile anche ottenere il supporto delle persone vicine e di quelle persone che provano ammirazione nei vostri confronti. In qualche modo questo cielo vi invita all’azione e alla positività.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

La Luna nel segno vi donerà una bella capacità d’azione e vi darà la spinta anche per pianificare eventi significativi. E’ vero che il destino ogni tanto vi gioca qualche tiro mancino, ma adesso avete la forza sufficiente anche per togliervi qualche sfizio e per essere voi a prendere il toro per le corna. Questa giornata nasce meglio grazie anche al supporto della Luna che vi invita a svagare la mente e ad essere più positivi.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

In questo momento della vostra vita sarebbe un grosso errore quello di abbandonarvi alla malinconia soprattutto se ci sono in ballo delusioni avvenute in passato che ancora vi perplimono e che non siete stati in grado di superare. Qualcuno potrebbe essere tentato dall’idea di rinunciare all’amore a causa di una delusione o di un fallimento passato, ma sarebbe come rinunciare a una parte di sè. Con Venere in opposizione ci sono ancora tante questioni poco chiare che dovrebbero essere affrontate senza fuggire dalle vostre responsabilità.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

La Luna favorevole di oggi rappresenterà un buon viatico per affrontare la settimana e per riprendervi da una fase un po’ nervosa causata da qualche opposizione planetaria. Nel weekend si sono verificate anche alcune tensioni in famiglia che hanno generato tristezza e malinconia, tuttavia le stelle vi invitano ad andare oltre e a guardare al futuro con occhi nuovi. Sarebbe meglio approfittare delle belle stelle che avrete nell’ultima parte di maggio per avanzare richieste e per cercare di sollecitare delle risposte che per voi sono molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sono frequenti le giornate come questa in cui i tristi trascorsi tornano a fare capolino nella vostra mente e finite per rimanere in preda alla malinconia. E’ anche vero che provenite da due mesi come febbraio e marzo in cui vi è successo di tutto soprattutto a livello fisico e adesso state facendo fatica a rimettervi in carreggiata. Il vostro segno sta vivendo una fase di smarrimento e di perplessità anche perchè aleggiano nella vita delle incertezze e delle ombre sul vostro futuro.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Le stelle del giorno vi invitano a porre mano e a risolvere alcune controversie o alcune questioni che sono rimaste aperte per lungo tempo e che possono minacciare il vostro futuro. Dovreste anche cercare di capire quali sono le persone di riferimento sia in ambito lavorativo che sentimentale. In questo momento siete infastiditi dalla scarsa riconoscenza da parte degli altri dei vostri meriti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Nel corso del mese di maggio ci saranno tutte le condizioni per vincere una sfida in amore o per innamorarvi di una persona speciale. In particolare le giornate di venerdì e sabato potrebbero portare belle novità in tal senso. Potrebbe farsi sentire anche un po’ di stanchezza e delle tensioni emotive. Anche a livello di forza fisica ci sarà qualcosa da rivedere.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nel corso della giornata potrebbero verificarsi delle situazioni che ostacoleranno i vostri piani. Avrete bisogno di un minimo di attenzione soprattutto se avete a che fare con persone che proveranno a farvi perdere del tempo prezioso. Il consiglio delle stelle è quello di non agitare le acque se ci sono state delle tensioni in famiglia. Piuttosto cercate di usare dei toni concilianti e di non cavillare o polemizzare per questioni di banale entità.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.