La semifinale di X Factor 2024, andata in onda ieri sera, giovedì 28 novembre 2024, su Sky Uno, ha regalato momenti di grande emozione. Il prossimo appuntamento con il talent show, condotto da Giorgia con Achille Lauro, Paola Iezzi, Jake La Furia e Manuel Agnelli al tavolo dei giudici, si terrà giovedì prossimo a Napoli, nella splendida cornice di Piazza del Plebiscito. A sfidarsi per la vittoria, in diretta su Sky Uno e davanti al caloroso pubblico napoletano, saranno I Patagarri, Les Votives, Lorenzo Salvetti e Mimì. L’avventura di Francamente e dei Puncake si è invece conclusa a un passo dalla finale, con la loro eliminazione durante la semifinale.

X-Factor 2024: Chi sono i finalisti?

La semifinale di X Factor 2024 ha decretato i quattro finalisti che si contenderanno la vittoria giovedì 5 dicembre alle 21:00, nella spettacolare cornice di Piazza del Plebiscito a Napoli. I concorrenti che si sfideranno sul palco, in diretta su Sky Uno, streaming su NOW e in chiaro su TV8, sono:

Les Votives , il gruppo rock composto da Angelo Maria Randazzo, Riccardo Lardinelli e Tommaso Venturi del Team di Achille Lauro;

Lorenzo Salvetti, talento solista sempre della squadra di Achille Lauro;

I Patagarri, band di Francesco Parazzoli, Jacopo Protti, Daniele Corradi, Giovanni Monaco e Arturo Monico, che rappresentano anch'essi il team di Lauro;

Mimì, la cantante della squadra di Manuel Agnelli.

Achille Lauro arriva in finale con la sua squadra al completo, un risultato storico per il giudice.

Chi è uscito da Xfactor 2024? Le eliminazioni e i momenti salienti

L’avventura si è interrotta a un passo dalla finale per i Punkcake, guidati da Manuel Agnelli, e per Francamente, del team di Jake La Furia. L’eliminazione è stata decisa dal televoto, che ha premiato Mimì dopo un ballottaggio intenso e una performance toccante.

La semifinale si è aperta con una straordinaria esibizione orchestrale: i 22 elementi dell’Orchestra Philharmonic Franciacorta hanno accompagnato i concorrenti, regalando interpretazioni memorabili:

I Patagarri hanno emozionato con “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley.

Mimì ha interpretato con intensità "Strange Fruit" di Billie Holiday.

Les Votives hanno incantato con "Almeno tu nell'universo" di Mia Martini.

Francamente ha presentato una personale versione di "Per Elisa" di Alice.

Lorenzo Salvetti ha commosso con "Caruso" di Lucio Dalla.

Punkcake hanno portato energia con "My Way" nella versione punk di Sid Vicious.

I Patagarri, con un’esibizione impeccabile, hanno conquistato il primo posto e il pass diretto per la finale.

Nella seconda manche, i concorrenti hanno proposto nuovi brani, confermando il loro talento e la loro capacità di emozionare il pubblico:

Mimì ha interpretato “Mi sei scoppiata dentro il cuore” di Mina.

Les Votives hanno portato una raffinata versione di "Crazy" di Gnarls Barkley.

Punkcake hanno eseguito l'energica "Gift Horse" degli IDLES.

Francamente ha emozionato con un'interpretazione unplugged di "L'ultimo bacio" di Carmen Consoli.

Lorenzo Salvetti ha incantato con "Questo piccolo grande amore" di Claudio Baglioni.

Al termine della serata, i Punkcake sono stati eliminati, mentre Francamente e Mimì sono andati al ballottaggio. Il televoto ha infine salvato Mimì.

Chi Vincera X Factor 2024?

La finale promette emozioni indimenticabili e momenti unici. Manca una settimana al verdetto: chi tra Les Votives, Lorenzo Salvetti, I Patagarri e Mimì conquisterà il titolo? Restate sintonizzati per scoprirlo!