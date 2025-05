Nella casa di The Couple – Una vittoria per due in vista della finale si fanno sempre più tesi i rapporti tra i concorrenti. In particolare scatta lo scontro tra le Sorelle Testa e Jasmine e Pierangelo: cosa è successo?

Scontro tra le Sorelle Testa e Jasmine e Pierangelo a The Couple

Scontro tra le Sorelle Testa e Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco dopo le nomination. “Non abbiamo accusato nessuno, chi ci ha portato alle nomination sono state Lucia e Irma. Ci hanno affossato loro e ne avevamo anche parlato tra di noi” – dice Pierangelo, ma Irma si difende “in puntata ho parlato con altre coppie che mi hanno detto che li avrebbero votati”.

Anche Jasmine Carrisi ha qualcosa da dire: “non è la nomination il problema, è un gioco e ci sta. A me non è piaciuto lo sgarbo: se qualche giorno prima della diretta vieni a dirmi non ci affossiamo a vicenda e poi non lo fai, mi spiace ma non ci si comporta così”. Lucia precisa: “Jasmine è stata muta tutta la settimana”, mentre la sorella Irma aggiunge “ho preferito dare il mio nome a vuoto”.

