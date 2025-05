La finale di The Couple – Una vittoria per due, il reality show condotto da Ilary Blasi si avvicina e nella casa crescono le tensioni tra i concorrenti. In particolare è scoppiato un accesso confronto tra le Sorelle Testa e Antonino Spinalbese.

The Couple, Sorelle Irma e Lucia Testa: “Antonino Spinalbese non si espone mai”

L’ex di Belen Rodriguez continua a far discutere nella casa di The Couple – Una vittoria per due. Antonino Spinalbese, volente o nolente, è sempre al centro di polemiche nella casa del nuovo reality show di Canale 5. “Mi sono fatto una settimana di ferie con il mio socio, abbiamo assistito a questo attacco alla regina. Attacco al potere” – dice Antonino riferendosi alle Sorelle Testa.

Dal canto loro Irma e Lucia Testa ribattono: “lui è in ferie da quando è entrato, non parla mai durante la settimana e quando parla toglie il microfono o lo copre, invece noi no le diciamo in faccia le cose. Lui è sempre superiore agli altri, la sua non la dice mai, non si mette mai in mostra”. Dallo studio Francesca Barra commenta: “credo che le sorelle Testa hanno rivelato una loro paura appassionata, hanno paura di non raggiungere il montepremi da 1 milione di euro. E’ scattata la loro paura con tutte le sfaccettature del caso”.

