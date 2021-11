X-Factor 2021 è arrivato alla terza puntata dei live. Ludovico Tersigni, ormai a proprio agio nella conduzione, ha visto i giudici lanciarsi le prime stoccate. Manuel Agnelli, Mika, Hell Raton e Emma Marrone sono sempre più coinvolti dai propri concorrenti e non intendono lasciarli andare via facilmente. Ma vediamo chi sono stati gli eliminati di ieri sera, 11 novembre 2021.

X-Factor 2021: Dardust apre la serata cover con doppia eliminazione

La puntata si è aperta con la presenza di Dardust che ha realizzato un set ad hoc per il tema scelto dal team di X-Factor: COP26. La Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici a Glasgow. La scelta è dovuta all’impegno del gruppo Sky di ridurre, prima del 2030, il 50% le proprie emissioni di anidride carbonica diventando Net Zero Carbon per intervenire, positivamente, sulle cause del riscaldamento globale.

Dardust ha, perciò, interpretato Sunset on M. Un brano fondamentale nel suo percorso artistico tra elettronica e musica classica. La performance anticipa il suo nuovo singolo dal titolo Golden Nights con Sophie and The Giant, Benny Benassi e Astrality.

X-Factor 2021: la doppia eliminazione condanna Vale LP e Karakaz

La prima manche di cover vede esibirsi, i primi sei concorrenti:

Fellow – Nemesis di Benjamin Clementine (Mika)

Vale Lp – Stavo pensando a te di Fabri Fibra (Emma Marrone)

Versailles – mash up In Bloom dei Nirvana e Six Feet Under di Billie Eilish (Hell Raton)

Bengala Fire – Making Plans for Nigel degli XTC (Manuel Agnelli)

Le Endrigo – Certi uomini di Francesco Bianconi (Emma Marrone)

Baltimora – Turning Tables di Adele (Hell Raton)

A rischio eliminazione vanno Vale LP e Le Endrigo entrambi appartenenti al roster di Emma Marrone.

Nella seconda manche, invece, si esibiscono gli altri sei concorrenti con le cover:

Mutonia – Sports dei Viagra Boys (Manuel Agnelli)

Nika Paris – Lonely di Justin Bieber e Benny Blanco (Mika)

gIANMARIA – Io sto bene dei CCCP (Emma Marrone)

Karakaz – Feel Good Inc dei Gorillaz (Hell Raton)

Erio – The greatest di Lana Del Rey (Manuel Agnelli)

I due meno votati della seconda manche sono stati i Karakaz e Nika Paris. Dai ballottaggi dello scontro finale, i quattro concorrenti si sono sfidati con i propri inediti e poi, si è arrivati all’eliminazione di Vale LP e dei Karakaz.

Ricordiamo che la terza serata dei live di X-Factor ha visto una doppia eliminazione. Essa è avvenuta tramite il televoto del pubblico da casa in diretta. Si poteva votare durante l’esibizione del proprio concorrente preferito, per salvarlo ma non oltre.

X-Factor 2021: Gazzelle, l’ospite del terzo Live, canta il nuovo singolo Fottuta Canzone

L’ospite di questa terza puntata dei live di X-Factor 2021 è stato Gazzelle, nome d’arte di Flavio Bruno Pardini. Il nuovo singolo Fottuta Canzone, presentato dal vivo sul palco del talent show era attesissimo dai fan che anche, sul suo profilo Instagram, richiedevano il brano a gran voce.

Cinque anni di carriera sono bastati per rendere Gazzelle uno dei Big della scena cantautorale italiana. Oltre 800 milioni di streaming sulle piattaforme digitali e concerti sold out ovunque, Gazzelle ha raccontato di non vedere l’ora di esibirsi dal vivo per il proprio pubblico a partire dal 15 gennaio nei palazzetti italiani.

Gazzelle, tra l’altro, sarà presente nel nuovo album di Marco Mengoni con la canzone Il Meno Possibile.

Al termine della puntata c’è stato poi, lo spazio Hot Factor condotto da Paola Di Benedetto che ha dialogato con i quattro giudici chiedendo le loro impressioni sull’andamento della serata e dei commenti sulle eliminazioni.

L’appuntamento è per giovedì prossimo con il quarto live di X-Factor 2021, alle ore 21:15, sempre su Sky Uno e in streaming su Now.