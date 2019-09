Dopo la notizia del sequestro del Teatro Ciak di Milano, X Factor 2019 ha trovato una soluzione. Il nuovo “studio” per la fase Live del programma di Sky Uno verrà allestito in quel di Monza.

X Factor 2019 trasloca a Monza per i Live

Più nel dettaglio, la nuova location da cui andranno in onda i Live di X Factor 2019, le puntate in diretta dello show di Sky, è il Palazzetto dello Sport di Monza, anche noto col nome di “Candy Arena”.

La produzione Fremantle pare sia già a lavoro. La macchina organizzativa, infatti, è già “traslocata” e 300 persone si occuperanno della trasformazione del palco (grande circa 800 mq) e del montaggio di ledwall, luci e telecamere di vario tipo.

La ricerca di una nuova ‘sede’ si era resa necessaria dopo la news del sequestro del teatro milanese, in qualche modo ritenuto non in regola. La notizia era stata data da Claudio Plazzotta su Italia Oggi.

Alla partenza dei Live in TV manca meno di un mese. La data di inizio degli appuntamenti in diretta di X Factor 13 Italia è, infatti, fissata per giovedì 24 ottobre 2019, in prima serata su Sky Uno (ore 21.15).

X Factor 2019, stasera l’ultima puntata di Audizioni

Intanto, stasera, giovedì 26 settembre, finisce la prima fase di X Factor 2019, col terzo appuntamento finale trasmesso da Sky Uno e dedicato alle Audizioni prima dei Bootcamp e degli Home Visit.

A fine Auditions, infatti, il conduttore Alessandro Cattelan (da quest’anno anche autore della trasmissione) comunica ai giudici l’assegnazione delle categorie (Under Donna, Under Uomini, Over e Gruppi).

Ma qual è la divisione dei concorrenti? E’ forse Malika Ayane a guidare la categoria Under Donna? O tocca invece a Samuel preparare i Gruppi? Sono gli Over che vengono affidati a Mara Maionchi? Oppure i partecipanti Under Uomini vanno a Sfera Ebbasta? Vedremo.

Ospite della puntata di questa sera è “king” Achille Lauro. Reduce dal Festival di Sanremo 2019 di Claudio Baglioni, il rapper si esibisce in trasmissione con la canzone dal titolo “Rolls Royce”.