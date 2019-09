Tante novità in arrivo a X Factor 2019, ma un piccolo grande problema riguarda ora lo studio, quello usato per i Live del programma di Sky prodotto da Fremantle Italia. All’inizio delle puntate in diretta, infatti, manca poco più di un mese e adesso la produzione dello show tv deve fare i conti con un imprevisto non da poco. Ma di che si tratta?

X Factor 2019, lo studio per i Live a rischio? La location di Milano posta “sotto sequestro” a una mese dalla diretta tv

Lo studio solitamente occupato per i Live di X Factor è a rischio. Ciò perché il teatro Ciak di Milano, location da dove va in onda la trasmissione Sky quando è trasmessa in diretta tv, «è stato posto sotto sequestro». Lo scrive Claudio Plazzotta su Italia Oggi.

«Cancelli chiusi, sigilli agli ingressi e una situazione non semplice alla quale Fremantle dovrà porre rimedio rapidamente, anche perché la macchina del live necessita di lunghi preparativi e di prove tecniche mica da ridere» si legge sul quotidiano.

Già ieri Ansa aveva chiarito i motivi del sequestro del teatro milanese, parlando così della tensostruttura e palcoscenico di X Factor Italia; programma che torna su Sky Uno dal 12 settembre 2019, anche se per fortuna con una prima parte oggetto di registrazioni:

«Secondo le ipotesi è in via di demolizione per essere ricostruita, nonostante sia scaduta l’autorizzazione temporanea del Comune. Il reato è mancata demolizione di opere abusive».

Dal 2016 in poi, infatti, è dal Linear Ciak di Milano che sono andate in onda le esibizioni dei concorrenti durante le dirette tv delle ultime edizioni, vinte rispettivamente da Anastasio, Lorenzo Licitra e Soul System.

X Factor 2019, da Fremantle Italia tranquillizzano per lo studio. I Live attesi su Sky Uno da giovedì 24 ottobre

Lorenzo Mieli, A.d di Fremantle Italia, società che produce X Factor 2019 e i relativi Live, al momento tranquillizza per la situazione dello studio, che si trova in via Puglie a Milano:

«Restiamo comunque ottimisti. Valuteremo la situazione abbiamo comunque molte alternative» le parole di Mieli a Italia Oggi.

Tuttavia, i tempi sembrano davvero stretti. Le 8 dirette di X Factor sono attese in prima serata su Sky Uno dal prossimo giovedì 24 ottobre 2019 e fino al mese di dicembre. Insomma, alla diretta tv manca poco e a quanto pare lo studio non c’è (più).

Si riuscirà o no a trovare una soluzione fuori tempo massimo?