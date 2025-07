Si chiamerà “Innocence” (titolo originale Masumijet) il nuovo serial turco che arriverà a tenerci compagnia nel weekend di Canale 5. Tra i protagonisti di questa nuova soap ci saranno molti attori turchi già noti al pubblico italiano. Continua a leggere per scoprire di più.

Innocence: trama della nuova serie tv turca di Canale 5

La protagonista femminile, Bahar Yüksel, è una donna separata con due figli. La sua vita procede serena, finché Ela – la figlia maggiore – si innamora di Ilker Ilgaz. La ragazza è una studentessa 18enne, e l’uomo che conquista il suo cuore è un 35enne, già fidanzato con İrem Orhun. L’uomo è anche il capo di Timur, il padre di Ela.

Bahar si convince che la figlia venga manipolata, e cerca invano di proteggerla da quella relazione pericolosa. La situazione precipita nel giorno del 19° compleanno di Ela, con un evento traumatico che cambia completamente le sorti della famiglia Yüksel.

Cast Innocence: alcuni volti ben noti al pubblico italiano

Come abbiamo più volte ribadito, le dizi turche sono diventate ormai un prodotto consolidato anche da noi, e se le prime serie ci mostravano solo volti assolutamente nuovi, oggi in molte di esse capita di ritrovare attori già visti in precedenti storie. Questo è ciò che accadrà anche in Innocence, che vede nel cast molti attori protagonisti di altre soap già viste in passato.

Tra questi Serkay Tütüncü, noto al pubblico italiano per il ruolo di Ozan Dinçer in Mr. Wrong – Lezioni d’amore. Oltre a lui ritroveremo Alayça Öztürk (Jülide Yalçınkaya Arcan in Terra amara), e Kimya Gökçe (Terra Amara e Mr. Wrong – Lezioni d’amore).

Ecco il cast completo personaggi principali Innocence:

Harun Orhun, interpretato da Mehmet Aslantuğ

Hale Ilgaz, interpretata da Hülya Avşar

Bahar Yüksel, interpretata da Deniz Çakır

Ela Yüksel, interpretata da İlayda Alişan

İlker Ilgaz, interpretato da Serkay Tütüncü

İrem Orhun, interpretata da Deniz Işın

Timur Yüksel, interpretato da Tolga Güleç

Banu Kaya, interpretata da Asena Tuğal

İsmail Ilgaz, interpretato da Ertuğrul Postoğlu

Yelda Demirci, interpretata da Selen Uçer

Hande Hancı, interpretata da Asena Keskinci

Birce (episodi 1-13), interpretata da Neslihan Arslan.

Gülizar Yüksel, interpretata da Rüçhan Çalışkur

Neva Hancı, interpretata da Alayça Öztürk

Asu Ilgaz, interpretata da Kimya Gökçe Aytaç

Emel Yüksel (episodi 1-13), interpretata da Gizem Ergün.

Umut Demirci, interpretato da Ozan Kaya Oktu

Mert Yüksel, interpretato da Adin Külçe

Aleyna, interpretata da Almina Günaydın

Burçak, interpretata da Sevgi Temel

Avvocato Beril, interpretata da Süreyya Güzel

Cenk, interpretato da Sonat Tokuç

Ata, interpretata da Ata Keskin

Bahadir, interpretato da Doga Yaltirik

Hakim, interpretato da Nuray Serefoglu

Serkan, interpretato da Bahtiyar Ergün

Innocence: quando in TV?

Il debutto di questa nuova serie tv turca è previsto per sabato 12 luglio alle 14:30 circa. Il serial andrà in onda solo nel weekend, con un doppio appuntamento il sabato e la domenica, che prenderà il via subito dopo Beautiful e ci terrà compagnia fino alle 15:30 circa.

Con questa nuova soap turca si consolida il fenomeno della dizi-mania in Italia, che ci ha regalato e continua a donarci storie e trame intriganti. Dopo l’enorme successo di Terra Amara infatti, i vertici di Cologno Monzese hanno optato per diverse serie turche nel daytime feriale (Forbidden fruit, La forza di una donna e The family), accompagnate da alcuni appuntamenti irrinunciabili in prime time, come quello con La notte nel cuore – e un revamp in streaming su Mediaset Infinity (Cherry Season) che permette ai più nostalgici di rivedere tutti gli episodi della serie che ha dato inizio alla dizimania nel nostro Paese.

Con l’annuncio della sospensione di Tradimento, era rimasto vuoto lo spazio in daytime del fine settimana, e Innocence è apparsa ai vertici del Biscione la serie perfetta per ovviare a questa “mancanza”.

Qualche curiosità sulla soap turca Innocence

Trasmessa su Fox nel 2021, Masumiyet (questo il titolo originale della dizi turca) è composta da una sola stagione che comprende 13 episodi di circa due ore. Nella versione italiana diventeranno 40 episodi da 40/45 minuti ciascuno. Le scene sono state girate tra Istanbul e la provincia di Kocaeli. La produzione ha usato come location anche Atlı Köşk, una antica villa d’epoca ottomana trasformata in museo nel 2022, che offre una vista spettacolare sul Bosforo a Emirgan.

Diretta da Feride Kaytan, scritta da Sırma Yanık e prodotta da Gold Film, la nuova serie romantica turca.