Festival di Castrocaro 2025 in tv: dove seguirlo e chi sono i 10 finalisti

Il Concorso per Voci Nuove o Festival di Castrocaro torna in tv sulla Rai. La gara canora riservata ai giovani talenti vede per questa 67esima edizione arrivare in finale 10 ragazzi. Scopriamo insieme chi sono e quando andrà in onda.

Festival di Castrocaro 2025: quando vederlo in tv

A quattro anni di distanza dall’ultima messa in onda sulla Rai, il Festival di Castrocaro torna a essere trasmesso dall’emittente pubblica. A partecipare a questa 67esima edizione, sono 10 giovani talenti che si sfideranno sul palco di Piazza d’Armi a Castrocaro Terme e Terra del Sole.

La gara canora è infatti aperta a chi ha tra i 15 e i 36 anni di età compiuti per singoli interpreti, cantautori e band. La serata finale si è tenuta il 29 giugno ma è stata registrata e sarà trasmessa il 9 luglio 2025 a mezzanotte e 5 minuti su Rai2.

A condurre il Festival di Castrocaro 2025 sono Daniele Cabras e Carolina Rey mentre la giuria di qualità è composta dal Maestro Beppe Vessicchio, dalla cantante Serena Brancale e da Clementino. Non mancheranno ospiti musicali come Settembre, vincitore delle Giovani proposte al Festival di Sanremo 2025, e Alex Wyse.

Chi sono i 10 finalisti

Tra i finalisti della 67esima edizione del Festival di Castrocaro 2025 ci sono anche alcuni volti noti al grande pubblico. Melissa Agliottone, la più piccola del gruppo, ha infatti vinto The Voice Kids 2023 e ha rappresentato l’Italia allo Junior Eurovision Song Contest. La giovane dovrà vedersela contro Kashmere, dato come uno dei favoriti.

Questo l’elenco: