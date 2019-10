Terminata la fase dei Bootcamp, ieri sera anche i coach delle categorie Under Uomini e Over hanno scelto i concorrenti che voleranno a Berlino per gli Home Visit di X Factor 2019. Anche nella puntata di ieri sera ci sono state non poche polemiche. Dopo Samuel, questa volta è toccato a Malika Ayane sopportare i fischi del pubblico. La cantante è stata contestata per aver preferito Davide Rossi al posto di Michele.

X Factor 2019 Home Visit: tutti i concorrenti selezionati

Nella puntata di ieri sera di X Factor 2019 sono stati definiti i nomi di tutti i cantanti che parteciperanno agli Home Visit a Berlino.

Per la categoria Over:

Tomas Tai

Marco Saltari

Gabriele Troisi

Eugenio Campagna

Nicola Cavallaro

Per la categoria Under Uomini:

Lorenzo Rinaldi

Enrico Di Lauro

Emanuele Cristanti (Nuela)

Daniel Acerboni

Davide Rossi

Per la categoria Under Donne:

Silvia Cesana

Mariam Rouass

Beatrice Giliberti

Sofia Tornambene

Giordana Petralia

Per la categoria Gruppi:

Kyber

K_Mono

Sierra

Booda

Seawards

Queste le cinque scelte dei coach di X Factor, che adesso voleranno a Berlino per la fase degli Home Visit. Le scelte finali andranno in onda nella puntata di giovedì prossimo 17 ottobre 2019, alle 21:15 su Sky Uno.

X Factor 2019 puntata 10 ottobre: Malika Ayane contestata

Una serata da dimenticare per Malika Ayane. La coach di X Factor 2019 è stata contestata dal pubblico per aver preferito Davide Rossi a Michele ed ha dovuto sopportare anche gli insulti sul web. Alcuni erano veramente pesanti ed hanno costretto la cantante ad intervenire in prima persona. Queste le sue parole pubblicate in un post su Instagram:

Mi sono svegliata molto amareggiata leggendo parte dei commenti alla puntata di ieri. […] il livello di pensiero è veramente basso. Basso e violento. Inaccettabile. […] Le sole parole che si possono utilizzare con leggerezza, sono quelle d’amore. Per le altre vi consiglio di ragionare con calma e sceglierle con cura. […] se al mio posto ci fosse stata una persona fragile o delicata avreste potuto fare dei danni. Siate più responsabili, siate l’esempio positivo