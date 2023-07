Wish sarà il prossimo film Disney Animation che vedremo a Natale 2023. Prima nelle sale e poi sulla piattaforma? Pare proprio di sì. In questi giorni è stato rilasciato il trailer e alcune news sulla pellicola che celebrerà i 100 anni della Disney con un unico e grande desiderio tra passato e futuro. Ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Wish: la trama del film animation della Disney

Per il centenario arriva Wish, il classico Disney atteso nelle sale italiane il prossimo Natale e poi sulla piattaforma. La sceneggiatura della pellicola è ad opera di Jennifer Lee. Il trailer è già stato rilasciato, ma l’attesa pare ancora lunga. Dovremo infatti aspettare dicembre per saperne di più. Nel frattempo ecco cosa sappiamo della pellicola che collegherà passato e presente e farà sognare grandi e piccini.

Di cosa parla Wish? Come dice il nome stesso, di desideri. Al centro vi è la storia di Asha che vive nel Regno di Rosas, la “terra dei desideri”. Il re di Rosas, Magnifico, non è altro che un mago in grado di custodire i desideri del suo popolo. Ogni abitante può decidere di liberarsi dal suo desiderio, nell’attesa che un giorno Magnifico decida forse di realizzarlo. In tal modo, Magnifico li libera da quei sogni che difficilmente gli abitanti riusciranno a realizzare per colpa delle difficoltà della vita.

Asha vuole diventare aiutante del re e all’inizio quest’ultimo si presenta con lei piuttosto amichevole. Quando però le mostra i sogni di tutta la popolazione, Asha realizza che i sogni non sono solo idee, ma sono parte di una persona e le cose cambiano. La rottura arriva quando Aisha chiede al re di realizzare il sogno del nonno e il sovrano si rifiuta. Il motivo? E’ troppo pericoloso permettergli di creare qualcosa che ispiri le nuove generazioni.

Le altre informazioni: dalla produzione al trailer

Wish è prodotto in Spagna ed è diretto dai registi di Frozen e Raya e l’ultimo drago ovvero Chris Buck e Fawn Veerasunthorn.

Ecco il trailer rilasciato in questi giorni: