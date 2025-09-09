Il conto alla rovescia è quasi terminato: il 2 ottobre 2025 debutta su Netflix in tutto il mondo Winx Club: The Magic is Back, il nuovo capitolo della saga creata da Iginio Straffi. In autunno, la serie arriverà anche su Rai in Italia, riportando sullo schermo le celebri fatine che da oltre vent’anni incantano milioni di spettatori. Un lancio che coincide con il ventunesimo anniversario del brand, simbolo di creatività e successo Made in Italy diventato fenomeno globale.

Clara firma la nuova sigla “Nel segno di Winx”

Dopo l’uscita del brano inedito Forever Winx, interpretato da Virginia Bocelli, Rainbow annuncia una collaborazione speciale: sarà Clara, giovane talento della musica italiana e grande fan delle Winx, a reinterpretare la storica sigla “Nel segno di Winx”.

Il brano cult che ha accompagnato le prime stagioni della serie viene riarrangiato da Dav e Vvenice, e torna con una veste rinnovata sia in italiano che in inglese con il titolo “Under the Sign of Winx”. La nuova versione è disponibile dall’8 settembre su tutte le principali piattaforme digitali.

Le parole di Clara

“Sono molto contenta di poter prendere parte a un progetto in collaborazione con le Winx!” – ha dichiarato Clara – “Sono cresciuta con le loro storie, che mi hanno spesso ispirata anche in ambito musicale e nel mio stile. Non vedo l’ora di condividere questa esperienza magica e spero che porti gioia a chi l’ascolterà, come ne ha portata a me”.

Un brano cult che unisce generazioni

“Nel segno di Winx” è da sempre parte dell’immaginario collettivo: chi non ha mai intonato almeno una volta “se tu lo vuoi tu lo sarai, una di noi…”?

Tradotta in tantissime lingue, la sigla continua a vivere grazie alle cover e alle reinterpretazioni creative dei fan in tutto il mondo, generando milioni di visualizzazioni. Ora, con la voce di Clara, si prepara a conquistare una nuova generazione di spettatori.

La nuova serie tra magia e modernità

Winx Club: The Magic is Back riprende le avventure di Bloom e delle sue inseparabili amiche in una Dimensione Magica rinnovata, con una grafica inedita ed effetti speciali innovativi.

La serie fonde i temi che hanno reso le Winx un fenomeno globale – amicizia, coraggio, stile, comedy e magia – con una visione contemporanea capace di parlare sia ai fan storici che alle nuove generazioni.

Prepariamoci a vivere un’esperienza unica, tra emozioni, avventure incantate e nuovi capitoli di una saga che continua a brillare dopo oltre vent’anni