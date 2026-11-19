Le Winx tornano a teatro con un nuovo family show pensato per unire generazioni diverse. Si intitola “Winx Club: The Magic is Back – Il Musical”, nasce dall’universo creato da Iginio Straffi ed è diretto da Arturo Brachetti, con la produzione di Fabrizio Di Fiore Entertainment – FDF GAT.

Il debutto è fissato per 28 novembre 2026 al Teatro Ariston di Sanremo, prima tappa di un tour che attraverserà numerose città italiane fino a marzo 2027.

Le Winx diventano un musical tra illusioni e tecnologia

Lo spettacolo non sarà una semplice trasposizione teatrale del cartone animato.

Sul palco troveranno spazio canzoni iconiche, coreografie, trasformazioni, illusioni, videomapping ed effetti speciali, con l’obiettivo di ricreare dal vivo il mondo di Alfea.

La regia di Arturo Brachetti punta proprio sull’incontro tra l’universo delle Winx e l’arte dell’illusione, trasformando la magia immaginata nell’animazione in qualcosa che il pubblico possa vedere accadere realmente davanti ai propri occhi.

Arturo Brachetti: «Portare un cartone animato a teatro è una sfida»

Brachetti non nasconde la complessità del progetto.

«Portare un cartone animato a teatro è una sfida molto ardua», spiega, sottolineando come nel mondo dell’animazione tutto sia possibile mentre il teatro deve confrontarsi con una dimensione fisica e reale.

Grazie alle nuove tecniche teatrali, al videomapping e agli effetti speciali, lo spettacolo promette però castelli sulle nuvole, dragoni in volo e trasformazioni dal vivo.

Particolare attenzione è stata dedicata anche al casting delle performer chiamate a interpretare personaggi già conosciutissimi dal pubblico.

Le canzoni delle Winx saranno eseguite dal vivo

Il musical resterà fedele al linguaggio del teatro musicale, con canzoni cantate dal vivo, coreografie e grandi momenti spettacolari.

I fan storici ritroveranno anche le musiche che hanno accompagnato oltre vent’anni di avventure delle Winx.

L’obiettivo è parlare contemporaneamente a chi segue Bloom e le altre fate dal 2004 e ai bambini che scoprono oggi per la prima volta il mondo di Alfea.

Al centro restano i temi che hanno reso Winx Club un fenomeno internazionale: amicizia, fiducia in sé stessi, diversità, collaborazione e coraggio.

Winx Club: The Magic is Back, tutte le date del tour

Dopo il debutto del 28 novembre al Teatro Ariston di Sanremo, il musical sarà in scena nelle principali città italiane.

Le prime date confermate sono:

8 dicembre – Firenze, Teatro Cartiere Carrara

– Firenze, Teatro Cartiere Carrara 17-20 dicembre – Torino, Teatro Alfieri

– Torino, Teatro Alfieri 27 dicembre – Mestre, Teatro Toniolo

– Mestre, Teatro Toniolo 3 gennaio 2027 – Assago, Teatro Repower

– Assago, Teatro Repower 5-6 gennaio – Bologna, Teatro Europauditorium

– Bologna, Teatro Europauditorium 10 gennaio – Bergamo, ChorusLife Arena

– Bergamo, ChorusLife Arena 15 gennaio – Varese, Teatro Intred

– Varese, Teatro Intred 30 gennaio – Montecatini Terme, Teatro Verdi

– Montecatini Terme, Teatro Verdi 7 febbraio – Brindisi, Nuovo Teatro Verdi

– Brindisi, Nuovo Teatro Verdi 14 febbraio – Martina Franca, Teatro Nuovo

– Martina Franca, Teatro Nuovo 20-21 febbraio – Napoli, Teatro Augusteo

– Napoli, Teatro Augusteo 13-14 marzo – Bitritto, Palatour Frecciarossa

– Bitritto, Palatour Frecciarossa 20 marzo – Assisi, Teatro Lyrick

Le Winx, un fenomeno nato nel 2004

Create da Iginio Straffi e Rainbow, le Winx hanno debuttato nel 2004 trasformandosi negli anni in uno dei franchise italiani più conosciuti nel mondo.

Sei fate, sei personalità differenti e un messaggio che resta centrale anche nel nuovo musical: la vera forza nasce dall’unione e dalla capacità di essere sé stessi.

Con The Magic is Back, questo universo lascia ancora una volta lo schermo per diventare un’esperienza dal vivo, pensata sia per i fan cresciuti con le Winx sia per una nuova generazione di spettatori.