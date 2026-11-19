Amici di Maria De Filippi 2026 torna ad andare in onda la domenica pomeriggio. Dopo lo spostamento di settimana scorsa, questa settimana si torna alla normalità. Cosa è accaduto, secondo le anticipazioni sulla settima puntata, nella registrazione odierna? Quali ospiti erano presenti in studio? Quali sfide sono andate in onda? Ecco tutte gli spoiler e le news emerse dalle nostre talpe. Ormai il periodo scolastico entra nel vivo. Il pubblico pretende dagli allievi di vedere risultati tangibili. Balletti sempre più difficili e canzoni capaci di diventare una hit. La classe di quest’anno sarà all’altezza?

Anticipazioni Amici di Maria De Filippi 2026: gli ospiti

Cosa ci svelano le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi 2026 in merito alla settima puntata in onda domenica 22 novembre su Canale 5 a partire dalle 14? Quali ospiti approderanno in studio? Settimana scorsa abbiamo potuto abbracciare Gaia e Virginio, settimana prima, invece: Angelina Mango. Questa settimana chi vi sarà? Maria De Filippi ha ancora ampia scelta. Sono usciti nuovi singoli ex volti del programma. In aggiunta vi sono sicuramente molti altri volti del panorama musicale che hanno un singolo, un album o un tour da lanciare, oppure volti noti della tv che farebbero a gara per approdare in studio.

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Chi vi sarà dunque per questa sesta puntata di Amici 26? In qualità di ospite musicale troveremo:

In qualità di giudici esterni, invece, troveremo:

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