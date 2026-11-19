Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di giovedì 19 novembre 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Marina continua a far discutere. La dama ha deciso di eliminare anche Fabrizio, il nuovo cavaliere arrivato in studio per conoscerla.

Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal trono di Giorgia. La tronista è uscita in esterna con Alessandro e tra i due la sintonia ha fatto ingelosire Raffaele. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 19 novembre 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++