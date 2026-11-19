Mediaset si conferma leader degli ascolti televisivi in Italia per il quarto anno consecutivo. Nei primi nove mesi del 2026 il gruppo mantiene il primo posto sul totale pubblico con il 38,2% di share nelle 24 ore e raggiunge il 39,6% in prima serata, secondo i dati Auditel.
Un risultato che, secondo MFE-MEDIAFOREUROPE, rafforza ulteriormente la posizione dell’editore italiano nonostante la presenza sui canali concorrenti di importanti eventi sportivi durante il 2026. Il primato nel panorama televisivo nazionale è stato inoltre certificato dalle analisi dell’Agcom.
Mediaset prima negli ascolti TV anche nel 2026
Il dato più significativo riguarda la continuità della leadership.
Per il quarto anno consecutivo, Mediaset risulta infatti il primo editore televisivo italiano sul totale pubblico. Nelle 24 ore lo share complessivo raggiunge il 38,2%, mentre nella fascia più importante della giornata, la prima serata, sale al 39,6%.
Numeri che confermano la forza dell’offerta televisiva del gruppo e la capacità delle reti Mediaset di mantenere una quota molto elevata di pubblico nell’arco dell’intera giornata.
MFE, crescono anche redditività ed efficienza
I risultati sugli ascolti arrivano insieme ai dati finanziari dei primi nove mesi del 2026 di MFE-MEDIAFOREUROPE.
Il gruppo ha registrato un risultato operativo adjusted di 110 milioni di euro, in miglioramento di 134 milioni rispetto ai -23,7 milioni del corrispondente periodo pro forma del 2025. Ancora più marcata la crescita del comparto Entertainment, che raggiunge un EBIT adjusted di 122 milioni di euro, pari a 3,5 volte quello dell’anno precedente.
A contribuire al miglioramento sono state soprattutto le sinergie e la riduzione dei costi: nei primi nove mesi del 2026 l’Entertainment ha già raggiunto 260 milioni di euro di risparmi, ben oltre le previsioni iniziali.
Mediaset rafforza la leadership televisiva
Il quadro dei primi nove mesi del 2026 evidenzia quindi una doppia crescita: da una parte il miglioramento della redditività del gruppo MFE, dall’altra la conferma della forza di Mediaset negli ascolti televisivi italiani.
Il 38,2% di share nell’intera giornata e il 39,6% in prima serata consolidano una leadership che prosegue ormai da quattro anni consecutivi e che rappresenta uno dei punti di forza del gruppo nel mercato europeo