In occasione della Giornata mondiale dei diritti dei bambini, che si celebra il 20 novembre, Mediaset lancia una nuova campagna istituzionale dedicata alla tutela dell’infanzia e ricorda l’impegno portato avanti negli anni attraverso numerosi progetti sociali.
Il dato più significativo riguarda le risorse raccolte: il Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi ha superato i 60 milioni di euro destinati a iniziative dedicate ai bambini.
Mediaset, nuova campagna per i diritti dei bambini
La campagna sarà diffusa sulle reti televisive del Gruppo, sulle piattaforme digitali e sui canali social Mediaset.
Lo spot richiama alcuni diritti fondamentali dell’infanzia: poter crescere in una casa sicura, avere accesso all’istruzione e vivere in un contesto capace di proteggere e accompagnare i più piccoli.
Il messaggio scelto per la campagna è:
«Essere bambini è un loro diritto, garantirlo è un nostro dovere».
Oltre 60 milioni di euro per progetti sociali
La nuova iniziativa diventa anche l’occasione per fare il punto sull’impegno sociale di Mediaset.
Negli anni il Gruppo ha raccolto oltre 60 milioni di euro per progetti dedicati all’infanzia, sostenendo iniziative rivolte alla tutela e alla crescita dei bambini.
Con la campagna del 20 novembre, Mediaset rinnova quindi l’attenzione verso i diritti dell’infanzia e l’importanza di garantire a ogni bambino opportunità, sicurezza e accesso all’istruzione.