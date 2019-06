Al via la nuova edizione di Voxpopuli, la striscia quotidiana a cura di Luca Martera e trasmessa poco prima di Un posto al sole su Raitre. Ecco le anticipazioni.

Voxpopuli 2019 torna su Rai3

Da lunedì 24 giugno 2019 tutti i giorni alle 20.25 torna VoxPopuli, la striscia quotidiana di Raitre che ha l’obiettivo di rispondere alla domanda che attraversa la mente di molti italiani: cos’è cambiato realmente negli ultimi 40 anni in Italia?

Si passa così dalla prime denunce di abusi e violenze sessuali da parte delle donne fino alle diete, da quel sentimento di amore e odio verso l’Unione Europea alle tasse in crescente aumento fino alla prova costuma, agli affitti in aumento e via. Voxpopuli è pronto a raccontare alcuni dei temi più discussi dagli italiani che potranno partecipare inviando videomessaggi tramite il loro smartphone.

Voxpopuli 2019, anticipazioni e novità

Non mancano una serie di novità per la nuova edizione di Voxpopuli, che quest’anno potrà contare sulla partecipazione attiva di persone comuni che diventano narratori di alcuni eventi storici vissuti in maniera diretta. Qualche esempio? Pensiamo alla morte di Aldo Moro, alla vittoria dell’Italia ai Mondiali di Calcio del 1982, senza dimenticare Tangentopoli oppure il G8 di Genova.

E ancora: la conquista dei diritti civili degli anni ‘70, la marcia dei 40 mila della Fiat fino alla crisi economica che ha colpito le economie mondiale. Si tratta di temi importantissimi, che hanno segnato la storia contemporanea. L’obiettivo di Voxpopuli 2019 è proprio quello di raccontare la storia del nostro Paese, ma questa volta dal punto di vista di alcune persone comuni.

Vox populi è un programma di Luca Martera e di Marta Ferranti, Letizia Maurelli, con la collaborazione di Daniela Massoni, a cura di Vanessa Pallara, Valentina Valore. Produttore esecutivo del programma è Mercuzio Mencucci, mentre la regia è di Max Di Nicola.