Stefano Accorsi è impegnato sul set di una nuova serie per la Rai che si chiama “Vostro Onore”: l’attore inoltre dal 18 giugno sarà protagonista della seconda edizione di “Celebrity Hunted“, assieme a Diletta Leotta, Boss Doms, Achille Lauro, Elodie e Myss Keta disponibile su Prime Video.

Stefano Accorsi protagonista di una nuova serie tv per la Rai: “Vostro Onore”

Stefano Accorsi, il popolarissimo attore de “L’ultimo Bacio” e di altri titoli di successo è sul set di una nuova fiction Rai che si intitola “Vostro Onore”. L’attore, raggiunto dalle pagine di Sorrisi, ha dichiarato: ”Il Risultato Sarà Sorprendente”.

“Vostro Onore” è l’adattamento firmato Rai Fiction della serie israeliana Kvodo, già realizzata negli Stati Uniti con il titolo “Your Honor” con protagonista l’attore, Bryan Cranston.

Stefano Accorsi, raggiunto da Sorrisi e Canzoni, fa sapere:

“È la storia di un giudice integerrimo che si trova nella situazione di dover coprire un’azione grave del figlio e per questo rischia la vita. Il regista Alessandro Casale sta facendo un grande lavoro anche a livello fotografico e sono sicuro che il risultato sarà sorprendente”.

“Vostro Onore”: Cast e trama della nuova fiction di Rai 1 con Stefano Accorsi

Nel cast di Vostro Onore oltre al già citato Stefano Accorsi troviamo anche:

Francesca Cavallin,

Remo Girone,

Matteo Oscar Giuggioli

Riccardo Vicari che interpreta il figlio di Accorsi.

Vostro Onore è come abbiamo già accennato, il remake di Your Honor, a sua volta rifacimento della serie israeliana Kvodo. Negli Stati Uniti la serie tv è stata trasmessa da Showtime l’anno scorso, mentre in Italia è stata trasmessa nei primi mesi dell’anno da Sky Atlantic.

La trama di Vostro Onore, di cosa parla?

Il protagonista è Michael Desiato, giudice integerrimo di New Orleans. E’ un legal thriller in cui, il giudice, in questo caso sempre molto attento alle prove e alle testimonianze prima di emettere una sentenza, è travolto anche dai suoi sentimenti di padre e quindi al coinvolgimento personale del giudice per ciò che accade al figlio.

Desiato – non sappiamo ancora quale sarà il suo nome nella versione italiana, con Stefano Accorsi – si impegna a proteggere il figlio Adam che ha investito, uccidendo un ragazzo, che è il figlio del più pericoloso boss criminale della città. Adam preso dal panico fugge e non presta soccorso al ragazzo che muore.

Il giudice quindi, pur di salvare il figlio e proteggerlo dal boss mafioso infrange tutti quei principi e quelle regole che erano stati il pilastro della sua vita e che gli avevano consentito di costruirsi una carriera rispettabile improntata alla legalità e alla verità.

A produrre la miniserie per Rai Fiction sarà Indiana Production, mentre la regia è affidata ad Alessandro Casale. Non si conosce ancora il numero delle puntate – italiane – ma se dobbiamo rifarci alla serie americane sono 10 puntate.

Dov’è ambientata Vostro Onore?

“In gran parte a Milano – precisa Accorsi – dove verranno effettuate quasi tutte le riprese. E questo mi piace per tanti motivi, tra cui quello di poter stare con la mia famiglia, cosa insolita per me durante le riprese”.