In arrivo su Rai1 una nuova serie tv con protagonisti Claudio Bisio e Stefano Fresi: il titolo della fiction è “Vivere Non È Un Gioco Da Ragazzi” ed è prodotta da Picomedia per la regia di Rolando Ravello. La serie tv è tratta dal libro di Fabio Bonifacci “Il giro della verità” a cui è ispirata la serie. Scopriamo insieme trama, cast e quando in tv.

“Vivere Non è un Gioco da Ragazzi”, trama e quando in tv la nuova serie di Rai1 tratta dal libro di Fabio Bonifacci

La nuova serie tv “Vivere Non È Un Gioco Da Ragazzi” andrà in onda il prossimo lunedì 15 maggio, in prima serata su Rai1. Di cosa parla la serie tv? Eccovi la trama che è un adattamento del libro di Fabio Bonifacci, “Il giro della Verità”.

La serie racconta la tragica vicenda di Lele, un ragazzo di 17 anni che si trova ad affrontare qualcosa più grande di lui. Cresciuto nella periferia di Bologna con una solida famiglia alle spalle, Lele è un ragazzo tranquillo che non ha mai contravvenuto alle regole della famiglia. Insomma un ragazzo perbene che si iscrive ad un liceo classico per assecondare la sua passione per la scrittura.

Per attirare l’attenzione della ragazza di cui si è invaghito, Serena, si fa coinvolgere da un gruppo di ragazzi che assumono ecstasy. La prova anche lui perché curioso e la fa provare anche ad un suo caro amico, Mirco. Purtroppo però, Mirco muore e Lele si trova catapultato in una situazione più grande di lui. Inevitabilmente la sua vita cambia: questa ferita lo segnerà per sempre.

Le parole di Stefano Fresi e Claudio Bisio a Sorrisi e Canzoni tv

Il padre di Lele è interpretato da Stefano Fresi che raggiunto da Sorrisi fa sapere:

«In questa famiglia entra il dramma, la droga. Lele, un figlio insospettabile, per conquistare una ragazza che ne fa uso compra la droga sottocosto e la vende a un altro ragazzo che muore»

E aggiunge:

«Il padre di Lele, Il personaggio che interpreto è un uomo tutto d’un pezzo, lavoratore, dedito alla famiglia che ha una storia d’amore con Anna. Quando la tragedia sconquassa tutto, dice al figlio: “Ti porto in cantiere” senza parlargli o mettersi in ascolto»

Nella serie tv si parla di droghe sintetiche, le “paste”, molto in uso tra i giovani. «Ne hanno parlato serie come “Breaking bad” o al cinema “Smetto quando voglio”: è un tema doloroso, la droga porta sempre malefici. Ne traggono profitto solo gli spacciatori»

Lele, coinvolto in questa situazione viene convocato in Questura e perseguitato da Saguatti, un poliziotto ambiguo che non gli dà tregua, a cui presta il volto Claudio Bisio il quale raggiunto da Sorrisi rende noto:

«La mia è una partecipazione: nella serie sono Saguatti un personaggio abbastanza cattivo, un poliziotto piuttosto ambiguo. Capisce subito quello che è successo e scatta una guerra fra lui e il ragazzo, Lele, come il gatto con il topo. Solo che Saguatti ha la divisa, il potere, è adulto, ha più cultura. Raramente ho fatto personaggi così negativi».

Claudio Bisio torna alle serie tv (e il suo debutto in Rai) in un ruolo diverso da quelli visti fino ad ora. Un ruolo non comico dunque ma piuttosto duro e a tratti ambiguo. Ma la trama della serie tv non ruota solo intorno alla vicenda della droga, ma anche sulla difficoltà di Lele di non riuscire a confessare un suo segreto. Insomma, un dramma adolescenziale in piena regola, che strizza l’occhio anche al giallo portando molte sorprese e colpi di scena.

Cast: attori e personaggi di “Vivere non è un Gioco da Ragazzi”

Nel cast di Vivere “Non è un Gioco da Ragazzi” non ci sono solo Claudio Bisio e Stefano Fresi ma troviamo anche:

Riccardo De Rinaldis è Lele,

è Lele, Matilde Benedusi è Serena,

è Serena, Tommaso Donadoni è Mirco,

è Mirco, Pietro De Nova è Pigi,

è Pigi, Nicole Grimaudo è la mamma di Lele,

è la mamma di Lele, Lucia Mascino è Sonia, mamma di Serena,

è Sonia, mamma di Serena, Fabrizia Sacchi è la mamma di Mirco,

è la mamma di Mirco, Fausto Sciarappa,

Luca Geminiani.