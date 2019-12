Super sorpresa a Viva RaiPlay. Nella puntata di ieri sera, mercoledì 11 dicembre 2019, Fiorello ha fatto una brillante intervista a Silvia Toffanin. Lo showman, di recente tornato in Rai col primo programma in streaming della Tv di Stato, ha fatto alcune domande irriverenti alla conduttrice di Canale 5: 1) “Lei è la compagna di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato del gruppo Mediaset. Che vaccino ha dovuto fare per entrare in Rai?“; 2) “…Ha detto che suo padre non la faceva uscire di casa con amici maschi. Barbara D’Urso l’ha mai invitata come caso umano?“; 3 “Nella vita privata è molto riservata. In vent’anni di fidanzamento neppure un gossip, qualche pettegolezzo, uno scandaluccio. Ma lo sa che, se tutti fossero come lei, non avrebbe ospiti a Verissimo?”. Fonte: estratto dal video RaiPlay pubblicato sul profilo Twitter del conduttore.