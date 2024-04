“Viva la danza”, Roberto Bolle torna su Rai1: ospiti e quando in tv

Roberto Bolle torna in tv con un programma tutto suo dal titolo ‘Viva la Danza‘. Dopo il grande successo di ‘Danza con me‘ e la partecipazione al Festival di Sanremo, il ballerino celebra la giornata internazionale della danza con questo nuovo show. Vediamo insieme chi saranno gli ospiti e quando andrà in onda.

Viva la Danza: l’omaggio di Roberto Bolle con uno spettacolo-evento

Cambio di programmazione su Rai1 per lunedì 29 aprile 2024. In prima serata non andrà in onda la quarta puntata della fiction Il Clandestino, posticipata a martedì, per fare spazio a ‘Danza con me‘. Lo spettacolo-evento, ideato da Roberto Bolle, celebra la giornata internazionale della danza con tanti artisti e ospiti non solo del mondo del ballo.

Realizzato grazie al sostegno del ministero della Cultura, “Viva la Danza” si svolgerà dal teatro del Maggio musicale fiorentino di Firenze. Prodotto da Rai direzione Intrattenimento, in collaborazione con Ballandi e Artedanza srl, il ballo e i suoi diversi generi saranno i veri protagonisti dello show. Viva la Danza andrà quindi in onda in prima serata lunedì 29 aprile 2024 alle ore 21.40. Come spiegato da Bolle:

“Sicuramente questo programma è una grande dichiarazione d’amore verso la danza in generale. La scelta del Maggio Fiorentino ha un grande valore simbolico, è uno degli ultimi corpi di ballo chiusi in Italia ed è importante ripartire proprio da qua“.

Saranno presenti, per il mondo della danza, alcuni degli interpreti del panorama internazionale: dall’étoile del Teatro alla Scala Nicoletta Manni a Tatiana Melnik, proseguendo con il giovane talento italiano in forze al Royal Ballet di Londra, Marco Masciari, agli allievi della scuola di ballo dell’accademia Teatro alla Scala. Il pubblico presente in sala sarà composto soprattutto da giovani allievi delle scuole di danza di tutta Italia.

Gli ospiti del programma: da Elodie a Katia Follesa

Non ci saranno momenti di solo ballo. Tra gli ospiti di ‘Viva la danza’ ci sarà Katia Follesa, direttrice di scena, e due conduttori particolari, Fabrizio Biggio e Valentina Romani, che, condotti per mano dallo stesso Roberto Bolle, entreranno nella pancia del Teatro da un punto di vista privilegiato, mostrando camerini e sale prova. Francesco Pannofino invece sarà una sorta di “Fantasma dell’Opera” che respira con il teatro e ne racconta i pensieri più profondi. E infine ci sarà un duetto particolare con Elodie. È con la sua musica, sensuale ed energetica al contempo, che si confronta la danza di Roberto Bolle.

La musica di ‘Viva la danza’ è originale, prodotta da Taketo Gohato appositamente per il programma e si chiama “We are dancers at Heart”.