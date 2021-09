Vittorio Sgarbi e Albano sono stati fischiati dal pubblico dell’Arena di Verona. La notizia e i video circolano in rete ma il vero motivo non si capisce molto.

Vittorio Sgarbi e Albano fischiati all’evento “Invito al Viaggio” per Franco Battiato all’Arena di Verona

Il critico d’arte e il cantante erano ospiti dell’evento “Invito al viaggio” in memoria di Franco Battiato. Appena sono saliti sul palco, sono piovuti i fischi. Se Sgarbi si è mostrato, come suo solito, sfacciato è la reazione imbarazzata di Albano a colpire maggiormente.

Vittorio Sgarbi e Albano dovevano, come altri artisti presenti, raccontare il loro rapporto con Franco Battiato scomparso il 18 maggio scorso. I due, invece, non sono riusciti ad andare avanti e sono andati via nell’immediato. Tra i molti artisti che hanno calcato il palco dell’Arena c’erano Gianni Morandi e Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Morgan, Jovanotti e Saturnino, Alice, Emma Marrone, Vasco Brondi, Francesco Bianconi e i Subsonica che al Corriere hanno ricordato l’incontro con il Maestro con questo aneddoto:

“Abbiamo avuto l’onore di essere stati scelti da Battiato come ospiti di un evento da lui curato. Arrangiammo alcuni suoni brani e lui cantò con noi alcune nostre canzoni. Quella giornata toccammo da vicino tutta la sua disponibilità e dolcezza”.

Le due reazioni diverse di Sgarbi e Albano ai fischi ricevuti

Le parole imbarazzate di Albano sono state: “Vorrei dedicarvi un sonetto, vorrei dedicarvi una poesia, vorrei fare tante cose di quelle che avevo in mente di fare, ma la miglior cosa è che io me ne vada così come sono arrivato”.

mentre Vittorio Sgarbi ha deciso di rispondere con una frase e andare via dritto: “Saluto mia sorella e tanto mi basta, e a quelli che mi insultano dico siate felici”.

Il pubblico dell’Arena di Verona era numeroso, circa 6.000 persone come previsto dalle norme di sicurezza anti-Covid, e i fischi arrivati possono essere spiegati solo con un’ipotesi. La gente, forse, non ha perdonato a Sgarbi e ad Albano alcune uscite poco felici su Covid, sui vaccini e sulle norme di sicurezza da rispettare compreso il green-pass. Ma, come detto, è soltanto una ipotesi.

Albano sarà uno dei concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Vittorio Sgarbi continuerà con le sue ospitate politiche in tv.